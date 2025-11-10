VIDEO Psi s Duilova napuštaju Split: "Znam da ovaj put idu na drugo mjesto s lijepim uspomenama na čovjeka"

Animal Alliance Hrvatska (AAH), inicijativa koja okuplja pojedince, udruge za zaštitu životinja i skloništa za nezbrinute životinje s ciljem zajedničkog djelovanja u promicanju i zaštiti prava i dobrobiti životinja, objavila je kako psi iz Splita ovih dana napuštaju grad i sele na novu lokaciju.

"Dok ovo pišem, psi iz Splita putuju na novo odredište", stoji na početku njihove objave.

Od Duilova preko Karepovca do novog odredišta

Od otkrića mučnog slučaja pasa s Duilova i organizacije njihovog zbrinjavanja prošlo je godinu i pol. Najprije su premješteni s Duilova na Karepovac.

"S Duilova su preseljeni na Karepovac. Budući da je na toj lokaciji u tijeku izgradnja državne ceste, bilo je pitanje trenutka kad će ih trebati opet premjestiti", navode iz AAH-a.

Za pse je odobrena nova lokacija na Trgovačko-transportnom terminalu, relativno blizu dosadašnje. Radovi su započeli, napravljeni su temelji i započela je izrada boksova, no sve je iznenada stalo.

"Prema informacijama iz medija, stanovnici u blizini te lokacije su se pobunili, čak pokrenuli peticiju jer ne žele te zvijeri u svojoj blizini, iako bi ih od pasa dijelila državna cesta, iako ovi psi nisu zvijeri. Nakon toga, više nije bilo nastavka radova", ističu.

Kako se izgradnja državne ceste nije mogla zaustaviti, psi su ponovno ostali bez rješenja.

"Budući da izgradnja državne ceste ne može čekati, psi nisu imali kamo", poručuju iz AAH-a.

U situaciji u kojoj je prijetilo da psi ostanu bez sigurnog smještaja, javilo se sklonište za nezbrinute životinje Petropolis iz Magadenovca te ponudilo da ih preuzme.

"Javilo se sklonište za nezbrinute životinje Petropolis iz Magadenovca te ponudilo smještaj za pse. Ubrzano su prilagođavali boksove i ostale prostore jer psi smiju biti isključivo svaki u svom boksu. Uspjeli su u tome u kratkom roku i tokom dana psi bi trebali stići u sklonište. Zahvaljujemo im što su ponudili pomoć."

Iz Animal Alliance Hrvatska ne kriju koliko ih emotivno pogađa situacija u kojoj su psi ponovno na putu i u neizvjesnosti.

"Nama je već danima knedla u grlu. Ne smijemo niti razmišljati kako se psi osjećaju, što prolazi kroz njihove zbunjene glavice. Prvog dana smo im obećali da ih nećemo zaboraviti, da ćemo učiniti sve da se oporave i nađu najbolji mogući dom. I nećemo ih zaboraviti. Na ovo gledamo kao na još jedan korak koji zajedno moramo proći."

Borg dobiva poseban smještaj: "U skloništu bismo mu potpisali smrtnu presudu"

Posebno se osvrću na psa Borga, čiji je slučaj zahtijevao drukčiji pristup.

"Za Borga koji je bio u dubokoj bihevioralnoj inhibiciji dr Kovač je preporučila boravak na privremenom smještaju, u mirnom okruženju i rad jedan na jedan. Po njenom i po našem mišljenju, njegovim smještanjem u bilo koje sklonište potpisali bismo mu smrtnu presudu", navode.

Zbog toga su se obratili veterinarskoj inspekciji s prijedlogom da mu se pronađe odgovarajući privremeni smještaj.

"Obratili smo se veterinarskoj inspekciji i predložili da mu pronađemo odgovarajući smještaj s čime s veterinarska inspekcija složila."

Rješenje je pronađeno uz pomoć kolegica iz Udruge za dobrobit i zaštitu životinja Indigo.

"Razmišljali smo što učiniti i gdje ga smjestiti i u toj muci pomogle su nam kolegice iz Udruga za dobrobit i zaštitu životinja Indigo koje preuzimaju Borga na svoju skrb. Hvala im neizmjerno na tome, a Borga ćete moći dalje pratiti i na njihovim stranicama."

Do sada je o psima skrbilo sklonište Animalis centrum, koje je dio njih i zadržalo.

"Sklonište Animalis centrum koje je do danas skrbilo o psima, preuzelo je 6 pasa: Bebana, Semana, Diona, Lokija, Zubić vilu i Bubu, njih ćete moći pratiti na njihovim stranicama, kao i još 4 ženke koje je sklonište preuzelo u svibnju prošle godine. Mi ćemo ih također oglašavati i pomagati pri udomljavanju."

U sklonište Petropolis upućeno je ukupno 14 pasa.

"U sklonište Petropolis otišlo je 14 pasa: Toti, Spice, Marčelina, Rino, Ben, Wili Krafnica, Goldy, Žutka, Vanessa, Wily Tartufarko, Toto, Vigo, Negon i Rina."

Iz AAH-a poručuju kako će i dalje surađivati sa skloništima i pomagati u pronalasku domova.

"Kad se smjeste, naravno da ćemo surađivati i sa djelatnicima Petropolisa te i njima pomagati u oglašavanju i udomljavanju."

Poziv javnosti: "Pokažite im da nisu višak"

Organizacija poziva građane da nastave pratiti sudbine pasa i pomoći njihovom udomljavanju.

"Vas molimo da ih ne zaboravite. Molimo vas da im date podršku, dijelite naše objave i pokažete im da nisu višak, da su predivni i prekrasni, kakvi psi jedino i mogu biti. Idemo dalje svi zajedno, dok ne ispraznimo i zadnji kavez i dok svaki pas s Duilova ne nađe svog čovjeka i svoj zauvijek dom!"

Posebno ističu i težinu koju proživljavaju ljudi koji su o psima svakodnevno brinuli, među njima i Stela.

"Nama je teško, a ne možemo niti zamisliti kako je Steli koja je o njima skrbila punih godinu i pol, po kiši, vjetru, suncu, koja im je pomogla da izađu iz okova, i vidljivih i onih nevidljivih."

Unatoč svemu, u AAH-u naglašavaju da se jedna stvar u ovoj priči dubinski promijenila – odnos pasa prema ljudima, zahvaljujući brizi i radu volontera.

"Jedna stvar se u ovoj priči dubinski promijenila i to nas neizmjerno tješi. Saželi bismo ju u Stelinu rečenicu: 'Znam da ovaj put idu na drugo mjesto s lijepim uspomenama na čovjeka'."