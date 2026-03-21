VIDEO Prometni čep kod Klisa: Vozači zapeli zbog radova

Radovi na brzoj cesti Solin–Klis uzrokovali su velike prometne gužve na širem splitskom području, a vozači javljaju o dugim kolonama na staroj kliškoj cesti.

Prema dojavama čitatelja, kolona se proteže od stare kliške ceste prema Solinu, niz Poljake sve do Bilankuše, gdje se promet odvija usporeno i u kolonama.

Glavni uzrok zastoja su radovi na brzoj cesti DC1 Solin–Klis. Na dionici između tunela Mravince i Klis Grlo do 1. svibnja promet se odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Splita, što značajno usporava protok vozila.

Dodatno opterećenje prometu uzrokovalo je i zatvaranje dionice Klis–Split u smjeru Splita koje traje do 22. ožujka u 6 sati, zbog čega se promet preusmjerava na alternativne pravce, uključujući staru klišku cestu.

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) navode kako su u većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni za vožnju te da se vozi po suhim kolnicima, no upozoravaju na moguće zastoje i vožnju u koloni na dionicama gdje su radovi u tijeku.

HAK je izvijestio i o izvanrednim događajima na autocestama. Na A1, između čvorova Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba, dogodila se prometna nesreća zbog koje se promet odvija uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, zbog radova se vozi jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko dva kilometra.

Vozačima se savjetuje oprez i dodatno strpljenje, osobito na dionicama gdje su u tijeku radovi, kao i planiranje putovanja uz moguće zastoje.