VIDEO Procurile snimke dramatičnog ukrajinskog napada na Krimski most, zabili 1100 kg eksploziva

Ukrajinske sigurnosne službe (SBU) izvele su novi napad na Krimski most, strateški važnu prometnicu koja povezuje Rusiju s okupiranim dijelom ukrajinske teritorije. Most je izgrađen nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, a Kijev ga smatra nezakonitom infrastrukturom na vlastitom teritoriju.

U utorak ujutro SBU je objavio snimku podvodne eksplozije kojom je pogođen most, pri čemu je, prema službenim podacima, upotrijebljeno čak 1.100 kilograma eksploziva u TNT ekvivalentu. Operacija je, kako navodi agencija, trajala nekoliko mjeseci i provedena je bez civilnih žrtava.

"Operacija je trajala mjesecima. Naši agenti su minirali nosače ove nezakonite građevine. Prvi eksploziv aktiviran je u 4:44 ujutro", objavila je SBU na Telegramu.



Most, koji povezuje rusko kopno s okupiranim Krimom, ima ključnu ulogu u opskrbi ruskih snaga na jugu Ukrajine. Iako je Kijev već dvaput ranije napadao ovaj most – u listopadu 2022. i srpnju 2023. – on je tada bio teško oštećen, ali nije uništen te je ostao u funkciji.

Napad dolazi svega dva dana nakon velikog ukrajinskog napada dronovima na ruske strateške zračne snage. Prema riječima čelnika SBU-a Vasyla Maliuka, ova je operacija bila pomno isplanirana i osobno nadgledana.

"Treća sreća. SBU uvijek dovrši ono što započne i nikada se ne ponavlja", poručio je Maliuk, naglasivši kako je Krimski most "apsolutno legitimna meta".

"Krim je Ukrajina. Svaki čin okupacije bit će strogo sankcioniran", dodao je.

Lokalni izvori javljaju da je most u utorak ujutro bio zatvoren za promet. Neki ruski mediji navode kako je ukrajinski dron srušen iznad mosta, a njegovi ostaci pali su na cestu. Ministarstvo obrane Rusije tvrdi da je tijekom noći srušeno ukupno tri ukrajinska drona iznad Krima.

Krimski most, osim logističke, ima i snažnu simboličnu vrijednost za Kremlj, koji ga koristi kao potvrdu aneksije poluotoka. Nakon svakog ukrajinskog napada, Moskva je dodatno pojačavala zaštitu mosta, koji se smatra jednim od najčuvanijih objekata u regiji.