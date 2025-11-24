VIDEO Povijesna erupcija vulkana u Etiopiji: "Ovo se nije dogodilo zadnjih 10 tisuća godina"

U sjeveroistočnoj Etiopiji u nedjelju ujutro došlo je do snažne erupcije vulkana Hayli Gubbi, planinskog sustava u sklopu Danakilske nizine, gdje se inače nalazi jedan od najaktivnijih svjetskih vulkana – Erta Ale. Erupcija je započela oko 8:30 po lokalnom vremenu i odmah privukla pozornost stručnjaka jer za Hayli Gubbi ne postoje povijesni zapisi o erupcijama, što znači da je riječ o prvom zabilježenom eruptivnom događaju nakon vrlo dugog perioda mirovanja.

Sateliti prvi otkrili snažan oblak pepela i sumporovog dioksida

Erupcija je bila dovoljno snažna da je pepeo izbačen na 10 do 15 kilometara visine, dok je Toulouse VAAC kasnije zabilježio i vrhunac od 13,7 kilometara. Satelitske snimke koje su podijelili vulkanolozi Simon Carn i Erik Klemetti Gonzalez jasno prikazuju veliki oblak pepela i SO₂ koji se širi prema jugozapadnoj Arabiji, Crvenom moru i Omanu.

Oblak zahvatio Jemen, Oman i područje Crvenog mora

Prema analizama VAAC-a, niži slojevi pepela krenuli su prema Džibutiju i Jemenu, dok su visoki slojevi vjetrom nošeni prema Omanu, a dio mase prema Iranu, Pakistanu i Indiji. Ovo je tipičan obrazac kretanja pepela za snažne erupcije u Afarskom riftu, gdje visinski vjetrovi često nose čestice preko cijelog Arapskog poluotoka.

Nema potvrđenih posljedica na stanovništvo, ali zračni promet je u pripravnosti

Područje oko vulkana iznimno je slabo naseljeno pa nema dojava o žrtvama ni materijalnoj šteti. Ipak, količina pepela i sumporovog dioksida predstavlja ozbiljan rizik za zračni promet, zbog čega nadležne službe pomno prate kretanje oblaka. VAAC je potvrdio da je erupcija u međuvremenu prestala, no vulkanološki timovi naglašavaju da se aktivnost i dalje prati zbog mogućih nastavaka.

An explosive #eruption of Hayli Gubbi #volcano, located SE of Erta'Ale in the Afar Rift (Ethiopia), began at ~08:30 UTC on Nov 23. Eruption onset was fortuitously captured by a @planet.com overpass at 08:31 UTC. Hayli Gubbi has no record of Holocene eruptions. Toulouse VAAC reporting ash to ~15 km. [image or embed] — Prof. Simon Carn (@simoncarn.bsky.social) November 23, 2025 at 6:23 PM

Rijetka erupcija od globalne znanstvene važnosti

Vulkan Hayli Gubbi smješten je u jednom od najnepristupačnijih i najudaljenijih dijelova svijeta, što je razlog vrlo skromne dokumentacije o njegovoj povijesti. Znanstvenici navode da nema dokaza da je Hayli Gubbi eruptirao u posljednjih 10.000 godina, što ovu erupciju čini jedinstvenim i iznimno važnim događajem za proučavanje vulkanske aktivnosti u Afarskoj zoni rascjepa.

