VIDEO Potresno svjedočanstvo profesorice: "Suočila sam se s pokušajima samoubojstava učenika"

U HTV-ovoj posebnoj emisiji o školstvu "Ima li što novo?" večeras je emitirano svjedočanstvo neimenovane profesorice koja je rekla da se suočila s nekoliko pokušaja samoubojstva učenika.

Potresno svjedočanstvo profesorice Potresno svjedočanstvo anonimne profesorice: "Osobno i na nivou škole susrela sam se s nekoliko pokušaja samoubojstava učenika". Više ➡️ https://tinyurl.com/3dtd3ajr Posted by HRT Vijesti on Tuesday, June 20, 2023

Svjedočanstvo je emitirano u sklopu rasprave o mentalnom zdravlju učenika.

- Ja sam se osobno, a i na nivou škole susrela s nekoliko pokušaja samoubojstava, da krenemo od najgoreg, do rezanja, većinom djevojčice si režu ruke i noge, do toga da imam i psihička oboljenja kod roditelja, pa istovremeno dijete nije zaštićeno, koliko god je centar uključen, to jednostavno nije dovoljna skrb, do toga da djeca imaju različite napade panike, anksioznosti... Prošli tjedan smo imali tri djevojčice koje su imale napad panike istovremeno, a mi imamo jednog pedagoga koji to u jednom trenutku ne može riješiti. Djeca su preopterećena, od njih se očekuje previše, rekla je profesorica, čiji identitet nije otkriven.

Komentirajući svjedočanstvo u studiju, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je da se događaju različiti ovakvi slučajevi te da se to javljalo i ranije, ali da se u zadnje vrijeme neki poremećaji vjerojatno događaju češće ili više dolaze do izražaja, rekavši kako pretpostavlja da to ima veze i s lockdownom zbog COVID-a i sadašnjim načinom življenja, upotrebom društvenih mreža, odnosno popriličnim otuđenjem djece među sobom i unutar obitelji.

Psihologinja Nataša Jokić Begić rekla je da je 21. stoljeće stoljeće mentalnog zdravlja i psihičkih tegoba.

Navela je da se u cijelom svijetu vidi da nakon 2013. psihičke tegobe kod mladih ljudi jako rastu - pretpostavlja se da je jedan od razloga pokretanje društvene mreže Instagram. Usporedila je uvjete u kojima djeca danas odrastaju s onima u kojima je odrastala njezina generacija.

- Pogledajte sada samo u kakvim uvjetima djeca odrastaju. Planet je nesiguran, sve je nesigurno, drugi ljudi su nacrtani kao opasni, a ja se moram stalno popravljati, ja stalno moram težiti izvrsnosti, rekla je Jokić Begić.

Govoreći o mogućim rješenjima, rekla je da obrazovanje o psihološkoj regulaciji trebamo uključiti u formalno obrazovanje.

Fuchs je rekao da su u zadnjih godinu dana dali suglasnost za zapošljavanje 270 psihologa, ali da škole imaju problem gdje ih naći jer ih nema na tržištu rada.

uchs o cjelodnevnoj školi: "Roditelji su bili zavedeni na krivi trag"

Voditeljica Sunčica Findak pitala je ministra Fuchsa bi li što mijenjao u prošloj nastavnoj godini - i je li to možda nešto oko cjelodnevne škole.

- Ne bih promijenio koncept cjelodnevne škole i cjelodnevnu školu, ali možda bih intenzivirao određene segmente komunikacije, u prvom redu prema roditeljima, koji su, nažalost, u nekim situacijama, to vidimo sada, potpuno bili zavedeni na krivi trag nekim objavama, najčešće po Facebook-grupama i slično, i, naravno, potpomognuto i određenim zlonamjernim faktorima koji se uvijek javljaju u takvim promjenama, gdje imate onda i političkog utjecaja i nekakvog sindikalnog utjecaja, rekao je Fuchs.

Dodao je kako je teško razumljivo da se pojavio otpor roditelja kojima se nudi nešto što je puno bolje za djecu i jednostavnije za njih.

Upitan zašto je bilo toliko otpora prema tom projektu, odgovorio je da se određenim ljudima mijenjao način života, a naveo je i "aktivizam određenih skupina" koje su napravile "takvu halabuku".

- Jednog dana neke će stvari izaći na vidjelo, rekao je Fuchs.

Učitelji pod stresom, ali zadovoljni poslom Jokić Begić rekla je da je bilo puno istraživanja koja se bave stresom učitelja te da ona pokazuju nešto jako optimistično - da učitelji procjenjuju svoje zanimanje kao stresno, ali da i dalje procjenjuju visoko zadovoljstvo svojim poslom. - Tko si bira zanimanje učitelja ili nastavnika? Ljudi koji su entuzijasti. I taj entuzijazam ih čuva, rekla je. Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić rekao je da za sada neće biti jedinstvenog ispita iz matematike na državnoj maturi, kao što je to ove godine bilo za hrvatski jezik. Učiteljica Sanja Rašo Čar iz PŠ Jamarica, OŠ Banova Jaruga, koja je u projektu cjelodnevne škole, rekla je da će biti puno dodatne dokumentacije te da su već sada opterećeni papirologijom, zbog čega strahuje da neće biti dovoljno vremena za kvalitetno pripremanje nastave.

"Stručni suradnici jako nam nedostaju" Nastavljajući raspravu o mentalnom zdravlju i odgovarajući na pitanje hoće li cjelodnevna škola pomoći u tom pogledu, Rašo Čar rekla je kako se boji da nisu prošli dovoljnu obuku da detektiraju takve probleme te da su bačeni u vatru.- Stvarno nam ti stručni suradnici u našim školama jako nedostaju, rekla je. Ravnateljica OŠ "Milan Sekulić" iz Lovinca Marija Tonković rekla je da su nedavno po prvi put dobili stručnog suradnika pedagoga, koji će im uvelike pomoći. - Što se tiče psihologa, zaista ih nema. U školama je potrebno hitno osigurati stručni tim ljudi koji će raditi na mentalnom zdravlju djece, mladih, pa i djelatnika, roditelja i svih koji žive školu, poručila je.