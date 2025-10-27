VIDEO Potres magnitude 6.1 pogodio Tursku

Snažan potres magnitude 6.1 pogodio je u ponedjeljak navečer tursku pokrajinu Balıkesir na sjeverozapadu zemlje, oko 22:49 po lokalnom vremenu.

Prema podacima Euro-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres se osjetio u brojnim pokrajinama, među njima i u Istanbulu, Izmiru, Manisi te Tekirdağu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Epicentar se nalazio 62 kilometra jugoistočno od Balıkesira i oko 10 kilometara južno od grada Sındırgı, na dubini od samo šest kilometara, što je pridonijelo snažnom podrhtavanju tla.

Stanovnici pogođenih područja opisali su potres kao iznimno snažan i dugotrajan: „Kuće su se tresle“, „Bio je vrlo intenzivan“, „Trajalo je predugo“, naveli su svjedoci na društvenim mrežama.

Nakon glavnog potresa, zabilježeno je više od 15 naknadnih podrhtavanja.

Footage shows damage caused by a 6.1 magnitude earthquake in western Turkey on Monday, with Turkish media reporting power outages in affected areas 📹: Social media pic.twitter.com/4WrLHEaASi — The New Region (@thenewregion) October 27, 2025