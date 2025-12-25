VIDEO Poslušajte kako Josipa Lisac pjeva "U se vrijeme godišta"

U se vrijeme godišta jedna je od najstarijih i najpoznatijih hrvatskih božićnih pjesama, duboko ukorijenjena u crkvenu i pučku tradiciju, osobito na području Dalmacije i hrvatskog juga.

Pjesma potječe iz srednjega vijeka, a njezini najraniji zapisi povezani su s glagoljskom baštinom iz 15. stoljeća. Izvorno je izvođena kao duga narativna pjesma koja kroz stihove opisuje biblijski događaj Kristova rođenja, s motivima mira, nade i naviještanja spasenja.

Prvi stih „U se vrijeme godišta, mir se svijetu naviješta“ – postao je prepoznatljiv simbol božićne poruke, a upravo taj motiv mira čini pjesmu trajno aktualnom. Tijekom stoljeća tekst i melodija su se mijenjali, pa danas postoji više verzija koje se izvode u liturgijskom i pučkom kontekstu.

I danas se „U se vrijeme godišta“ pjeva u brojnim crkvama i zajednicama tijekom božićnog vremena, kao snažan podsjetnik na bogatu hrvatsku duhovnu i kulturnu tradiciju koja se prenosi s generacije na generaciju.

Mi smo pronašli verziju koju je otpjevala Josipa Lisac i zvuči nam sjajno!