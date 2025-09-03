VIDEO Portugalska reprezentacija odala počast preminulom suigraču

Portugalska reprezentacija okupila se po prvi put nakon tragične smrti Dioga Jote, a zvijezda Ruben Neves odao je posebno dirljivu počast svom bliskom prijatelju i suigraču preminulom u 28. godini, prenosi Index. Podsjetimo, Jota i njegov brat Andre poginuli su u prometnoj nesreći početkom srpnja.

Portugal ovog tjedna igra prve utakmice od tragedije, a u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo snage će odmjeriti s Armenijom i Mađarskom. Nogometna zajednica na razne se načine oprašta od omiljenog igrača, a Portugalski nogometni savez simbolično je na popis pozvao 23 igrača, ostavivši jedno mjesto praznim za Jotu, koji je za reprezentaciju upisao 49 nastupa i postigao 14 golova.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Tetovaža za vječno sjećanje

Jedna od najemotivnijih počasti stigla je od Rubena Nevesa, koji je bio neutješan na Jotinom sprovodu i velika je podrška njegovoj udovici. Na treningu reprezentacije u utorak, Neves je pokazao novu tetovažu na lijevoj potkoljenici koja prikazuje njega i Jotu u zagrljaju. Neves i Jota bili su veliki prijatelji, a zajedno su igrali za Porto, Wolvese i Portugal.

Kako bi nastavio nasljeđe svog prijatelja, Neves će u reprezentaciji nositi Jotin dres s brojem 21. Vijest je potvrdio i izbornik Roberto Martinez. "Dres s brojem 21 dobit će Ruben Neves jer će na taj način taj broj ostati na terenu i sa svima nama. Imao je vrlo blizak odnos s Diogom i idealna je osoba da ga predstavlja", izjavio je Martinez.

Svečana komemoracija uz Ronalda i državni vrh

U nacionalnom trening centru u Lisabonu u utorak je održana i posebna ceremonija u čast Jotina života. Događaju je prisustvovala cijela portugalska reprezentacija, uključujući Cristiana Ronalda, Jotina obitelj, nogometni dužnosnici, agent Jorge Mendes te portugalski predsjednik i premijer. Jotina udovica Rute, s kojom se vjenčao samo 11 dana prije smrti, otkrila je uokvirenu brončanu majicu s njegovim imenom i brojem.

"Više od prijatelja, mi smo obitelj"

Neves je tijekom ceremonije održao emotivan govor, a prikazan je i video u kojem čita rukom pisano pismo preminulom prijatelju.

"Više od prijatelja, mi smo obitelj. I to se neće promijeniti samo zato što si potpisao ugovor malo dalje od kuće. Kada se pridružimo reprezentaciji, ti ćeš i dalje biti s nama, za stolom, u autobusu, u avionu. Uvijek uz nas, baš kao što si uvijek bio", rekao je Neves u suzama i dodao:

"Nastavit ćemo se smijati, praviti planove i dijeliti život kao i uvijek. Pobrinut ćemo se da nikada ne nedostaješ u našim životima i da tvoji voljeni imaju sve što im treba dok si ti daleko, misleći na nas, čekajući nas. Život nas je spojio i ništa ne može prekinuti tu vezu. Već smo toliko toga postigli zajedno, a još je toliko toga pred nama i znamo da ćemo uspjeti. Od danas, ti ćeš s nama kročiti na teren i nastavit ćemo zajedno napredovati na pozornici gdje je sve počelo."

Jotina posljednja utakmica za Portugal bila je 8. lipnja, kada je briljirao u finalu Lige nacija, u kojem je njegova momčad pobjedom protiv Španjolske ponovno osvojila trofej.