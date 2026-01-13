VIDEO Pogledajte snimku prvog plesa mladog Bulja i splitske mostovke

Na društvenim mrežama proteklih je dana veliku pažnju privukla snimka prvog plesa Nediljka Bulja, sina Miro Bulj, i njegove supruge Pije, koji su se vjenčali proteklog vikenda.

Video romantičnog prvog plesa objavila je na Instagramu Grupa Piromani, a ubrzo se proširio među korisnicima društvenih mreža, prikupivši brojne reakcije i čestitke.

Snimka prikazuje mladence u emotivnom trenutku na svadbenom slavlju, a objava je izazvala velik interes javnosti, ponajviše zbog obiteljske povezanosti s jednim od najpoznatijih političara Dalmatinske zagore.

Vjenčanje Nediljka Bulja i njegove supruge Pije održano je u krugu obitelji i prijatelja, a detalji slavlja, uključujući i prvi ples, privukli su pozornost nakon objave na društvenim mrežama.

