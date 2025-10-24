VIDEO Pogledajte nadrealne prizore s našeg otoka nakon nevremena

Područje otoka Krka u petak oko 13 sati pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno jakom tučom, koja je nakratko prekrila ceste i okućnice bijelim slojem leda te izazvala prometne poteškoće, piše Bodulija.net

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Tuča je padala u nekoliko navrata, a prema izvještajima s terena, količina leda bila je tolika da je uzrokovala zastoj na glavnoj krčkoj prometnici koja povezuje Malinsku i grad Krk

Ovo nevrijeme nastavak je nestabilnog razdoblja koje je započelo dan ranije, kada su vatrogasci intervenirali u dva navrata zbog uklanjanja srušenih stabala i grana s prometnica — na području Ježevca u Krku te u Malinskoj.

Da se radi o iznimno obilnim oborinama potvrđuju i podaci s mjerne postaje na Riječkom aerodromu u Omišlju, gdje su u 24 sata, do petka ujutro u 8 sati, izmjerene čak 104,6 milimetara kiše.

Prema prognozama meteorologa, nestabilno vrijeme moglo bi se nastaviti i tijekom nadolazećih dana.