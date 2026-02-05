VIDEO Pogledajte kako se ovaj biser u Domovinskog rata okreće polukružnog preko trave

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je snimka neuobičajenog i opasnog prometnog manevra zabilježenog u Splitu.

Incident se dogodio u Ulici Domovinskog rata, gdje je vozač izveo nesvakidašnje polukružno okretanje. Umjesto uobičajenog manevra, automobil je prešao preko zelene površine koja razdvaja kolničke trake te ušao u suprotni smjer šesterotračne, izuzetno frekventne gradske prometnice.

Snimka je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a cijeli prizor možete pogledati u nastavku.