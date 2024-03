[VIDEO] Pogledajte kako je Baby Lasagna dočekan u svom rodnom kraju: "Želim kući svoji mačkama"

Nakon pobjede na Dori Baby Lasagna postao je glavna tema u Hrvatskoj i šire, a pri povratku u rodni Umag, građani su mu priredili spektakularan doček.

28-godišnji je pjevač na svojim Instagram pričama podijedilo snimku s dočeka gdje nazdravlja sa svojim obožavateljima.

Snimka je procurila i na X-u (bivšem Twitteru), a njegovo ponašanje mnogi su usporedili s jednom od njegovih izjava gdje je sam spomenuo da je introvertna osoba.

"Jadan Baby Lasagna on je u stilu "možeš li me pustiti želim ići kući svojim mačkama'", pisalo je u opisu RTL-ove snimke na X-u, a neki su se korisnici nadovezali na to.

poor baby lasagna he’s like can you leave me already i wanna go home to my cats

pic.twitter.com/JXyfK1MVcY

— 💐Ocean 💐 (@oceaniito) March 1, 2024