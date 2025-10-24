VIDEO Pljačkaši iz Louvrea snimljeni u bijegu: "Prokletstvo, evo ih, policija!"

Objavljena je nova snimka velike pljačke u pariškom Louvreu, a na njoj se može vidjeti trenutak bijega pljačkaša.

Uz to, čuje se glas, za koji se pretpostavlja da pripada zaštitaru muzeja, kako preko radioveze upozorava na taj bijeg, piše N1.

"Na skuterima su. Odlaze, odlaze!"

Samo nekoliko trenutaka kasnije kamera bilježi dvojicu muškaraca koji bježe na dva skutera, dok drugi glas panično viče:

"Prokletstvo, evo ih - policija!"

🚨 The moment the thieves fled the Louvre was caught on camera! The robbers left the museum using a lift and then escaped on scooters. 🛵💨 pic.twitter.com/D3xVW8maHe — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2025

Pljačka se dogodila 19. listopada oko 9:30, neposredno nakon otvaranja muzeja. Dvojica od četvorice članova bande provalila su u galeriju razbivši prozor koji, prema dostupnim informacijama, nije bio osiguran, prenosi Guardian. U samo nekoliko minuta pomoću rezača metala otvorili su dvije vitrine i odnijeli osam komada dragocjenog nakita.

Ukradeni su, među ostalim, i smaragdna te dijamantna ogrlica koju je Napoleon Bonaparte darovao svojoj drugoj supruzi Mariji Lujzi, kao i tijara koja je nekoć pripadala carici Eugéniji, supruzi Napoleona III.

Francuski mediji tvrde da je cijela akcija trajala manje od sedam minuta, dok su se pljačkaši unutar same galerije zadržali tek tri minute i 58 sekundi. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez potvrdio je da na istrazi trenutačno radi više od stotinu istražitelja.

Ravnateljica Louvrea Laurence des Cars priznala je pred francuskim senatorima da je došlo do strašnog propusta u sustavu nadzora. Istaknula je da su vanjski zidovi ogromnog muzeja imali nedovoljnu pokrivenost sigurnosnim kamerama, što je, kako se pretpostavlja, pljačkašima uvelike olakšalo bijeg.