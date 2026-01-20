VIDEO Plivanje za časni krst vratilo se u Dalmaciju nakon 70 godina. Evo prizora

Nakon više od sedam desetljeća, u Dalmaciji je 19. siječnja ponovno organizirano plivanje za časni krst povodom Bogojavljenja, jednog od najvećih kršćanskih blagdana u pravoslavnoj tradiciji. U Karinskom moru zaplivala su 32 sudionika, među njima i tri žene, a do krsta je prvi stigao 17-godišnji David Širko iz Knina.

Prvo bogojavljensko plivanje u ovom dijelu Hrvatske zajednički su organizirali Mjesni odbor Karin i parohijski svećenik Aleksandar Vujko. Događaj je pratio veći broj okupljenih s područja Bukovice i Ravnih kotara, a među njima i SDSS-ova saborska zastupnica Anja Šimpraga.

Šimpraga je istaknula kako običaj plivanja za časni krst ima dugu tradiciju na Kordunu i na istoku zemlje, dok se u Dalmaciji do ove godine nije ponovno pokretao. U povijesnim zapisima navodi se da je 1891. u Zadru bogojavljensko plivanje predvodio tadašnji episkop dalmatinski Nikodim Milaš, dok postoje i zapisi o bogojavljenskim litijama u Splitu iz 1933. godine, pišu Novosti.

"Drago mi je da Dalmacija drži do običaja. Kao narod moramo paziti na tradiciju", poručila je Šimpraga, naglasivši da je skup bio uredno prijavljen, uz obaviještenu policiju i prisutnu Hitnu pomoć, te da je sve proteklo dostojanstveno i bez incidenata. Vjeruje kako će se manifestacija nastaviti i idućih godina okupiti još više sudionika.

Jedan od organizatora, Miljan Milanko, za portal Srbi.hr rekao je da je želja pravoslavnih vjernika u sjevernoj Dalmaciji njegovati ovaj običaj, uz nadu da će interes s vremenom rasti – ne samo među plivačima i publikom, nego i među stalnim stanovništvom na tom području.

