VIDEO Planinare na Dinari zahvatila snježna vijavica, a osjet temperature zraka bio je -20 stupnjeva

Prava zima okovala je više dalmatinske planine. Nakon poprilično snježnog deficita većeg dijela veljače i ožujka, sam kraj aktualnog mjeseca donio je prolazan povratak zime.

Jučer se na planinarsko sklonište Pume na 1630 metara nadmorske visine na Dinari uputili makarski planinari.

David Vuletić, Goran Urlić i Lovre Grljušić poslali su nam video ekstremnih vremenskih prilika kroz koje su se probijali prema popularnom skloništu na Dinari.

"Temperatura zraka je bila oko -6, no zbog olujne bure osjet hladnoće je iznosio oko -20°C. To su potvrdili meteo podaci s mjernih postaja na ovoj planini. Nije bilo ugodno, ali smo se zagrijali na Pumama, kazali su nam planinari.

Kratku snimku njihovog probijanja kroz snježnu vijavicu pogledajte u nastavku.