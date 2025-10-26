VIDEO Pijan audijem usmrtio obitelj, objavljena stravična snimka

U teškoj prometnoj nesreći koja se u noći sa subote na nedjelju dogodila na raskrižju ulica Heroja s Košara i Omladinskih brigada u Novom Beogradu, poginuli su majka (1987.), otac (1982.) – prometni policajac – i njihovo dijete (2016.), javlja Nova.rs.

Prema prvim informacijama, nesreću je izazvao Nikola Đ. (24), državljanin Bosne i Hercegovine, koji je Audijem bosanskohercegovačkih registarskih oznaka pri velikoj brzini prošao kroz žuto svjetlo i izravno udario u automobil obitelji.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,17 promila alkohola u krvi. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava za teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa.

Na mjestu nesreće srušena su dva stupa javne rasvjete, a dijelovi vozila razasuti su po cesti. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, obitelj nije preživjela.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je detalje nesreće i naglasio da je vozač bio pod utjecajem alkohola, dok je njegov suvozač prevezen u bolnicu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Beograd Danas (@beogradanas)