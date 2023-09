VIDEO Pernar o incidentu na trgu: "Nisam joj dirao grudi, ali imam poruku..."

Nisam ju spolno uznemiravao, tvrdi bivši saborski zastupnik Ivan Pernar kojega je umjetnica Arijana Lekić-Fridrih na današnjem prosvjedu protiv molitelja na Trgu bana Jelačića optužila da ju je dirao po grudima. Pernar je reagirao an TikToku gdje je objavio video uz naslov "Moj odgovor na optužbu ljevičarke da sam je seksualno uznemiravao".

– Htjela me zaprljati crvenom bojom. Ja sam joj stisnuo ruku i skužio da me zaprljala, pa sam samo uzeo njenu ruku i s njenom rukom prešao po njenoj haljini. S tom istom njenom rukom i s tom istom njenom bojom sam zaprljao nju, odnosno njenu haljinu. Prvo ne spominje da je ona meni prišla nego kao da je bilo neko spontano rukovanje – govori.

Dodao je da nije bilo ničeg drugog. Potom je poslao i poruku svim "ljevičarkama i ljevičarima, Tomaševićevim aktivistima" kazavši da će sve ono što rade protiv njega, i on raditi protiv njih, prenosi Večernji list.

– Ako ćete se derati i urlikati, ja ću vam na to uzvratiti, ali na sofisticiraniji način, jer imam argumente za razliku od vas. Provocirate me i zaprljate me, a kada ja vas zaprljam vlastitom rukom i vlastitom bojom, onda ste vi žrtve i vama nije jasno zašto je Pernar to napravio – kazao je u videu na TikToku.

Aktivan je od jutra i na drugim društvenim mrežama pa se tako na slučaj osvrnuo i u više objava na Instagramu. Prvo je objavio fotografiju snimke zaslona članka u kojem se spominje optužba za incident i uz to napisao: "Ona sad tvrdi da sam ju spolno uznemiravao, iako joj sise uopće nisam dirao svojom rukom."

Podsjetimo, multimedijalna umjetnica Arijana Lekić-Fridrih koja od početka prosvjeduje protiv molitelja izvela je još jedan performans nakon kojeg je medijima komentirala incident s Pernarom.

– Ja sam se rukovala s gospodinom Pernarom koji mi je savio ruku i stavio mi je na grudi. To je na jednom ovakvom skupu jedna vrlo simbolična gesta. Ja ne znam da li se radi o mentalno zdravoj osobi pa ne želim pretjerano komentirati njegov istup međutim ja ću ga naravno prijaviti. Obzirom na broj prijava protiv gospodina Pernara kad dođe na red dođe. Ali svaka stvar se treba prijaviti. Ovo nije ubojstvo, nije zlostavljanje, nije silovanje, ali mislim moje grudi su moje grudi, moje tijelo je moje tijelo, a gospodin Pernar mora jako dobro razmisliti šta radi sa svojim rukama – kazala je.

Pernar se osvrnuo u kasnijoj objavi i na ovu izjavu na način da je na Instagram postavio video umjetnice koja daje izjavu o događaju te uz to dopisao: "Pogledajte kakvi dovode u pitanje moje mentalno zdravlje". Inače, Pernar je stigao i na ovaj skup, nakon što je u utorak upao na press konferenciju gradonačelnika Tomislava Tomaševića gdje je također izazvao incident.