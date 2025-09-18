VIDEO "Pala" velika grupa koja je švercala migrante, glavni je 31-godišnjak iz Splita. Migranti zatečeni kod TTTS-a

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) i Policijske uprave splitsko-dalmatinske su, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli realizaciju višemjesečnog kriminalističkog istraživanja.

Navedeno istraživanje provedeno je u okviru Operativne radne skupine (OTF) „ZeBRa“, uz podršku EUROPOL-a na terenu i operativnu suradnju s MUP-om Republike Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Poljske, Češke i drugih zemalja članica OTF-a.

Kako navodi USKOK, glavni osumnjičenik, 31-godišnjak iz Splita, od siječnja do rujna ove godine organizirao je mrežu suradnika s ciljem stjecanja nepripadne zarade.

Kriminalističko istraživanje provedeno je nad devet osoba, od kojih je osam hrvatskih državljana (1994., 1978., 1997., 1985., 2002., 1975., 1988., 1980.) i jedan državljanin Pakistana (1998.) te je utvrđena sumnja da je prvoosumnjičeni hrvatski državljanin počinio kazneno djelo zločinačkog udruženja iz članka 328. stavak 1. Kaznenog zakona, a ostali osumnjičenici kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja, izvijestila je danas PU splitsko-dalmatinska.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno postojanje sumnje da je, u periodu od 5. siječnja do 17. rujna 2025., na području Republike Hrvatske, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi I. osumnjičeni organizirao nedozvoljeni prelazak većeg broja stranih državljana s područja Bosne i Hercegovine u Hrvatsku izvan obilježenih graničnih prijelaza, kriomice i na nedopušten način uz novčanu naknadu. te dogovorio njihov privremeni smještaj i daljnji prijevoz kroz Hrvatsku do dogovorenih odredišta na području drugih zemalja Europske unije uz novčanu naknadu od najmanje 100,00 EUR-a do 1.000,00 EUR-a po stranom državljaninu.

U cilju realizacije planiranog I. osumnjičeni je okupio i u zajedničko djelovanje povezao II., III, IV., V., VI., VII., VIII. hrvatske državljane i IX. osumnjičenog državljanina Pakistana na način da je I. osumnjičeni davao zadatke i precizne upute koji se odnose na transport nepoznatih stranih državljana preko teritorija Hrvatske, a koje osobe su na ilegalan način prešle državnu granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nadalje je dogovorio dovoženje stranih državljana do granice iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, s vodičem - IX. osumnjičenim državljaninom Pakistana, kao i s nepoznatim osobama iz Bosne i Hercegovine, koji su ilegalno prelazili granicu.

Informacije o ilegalnom prelasku osoba I. osumnjičeni je nakon toga dostavljao II., III, IV., V., VI., VII., VIII. osumnjičenim hrvatskim državljanima koje bi zadužio da po njegovom nalogu i uputama sa osobnim automobilima (u njihovom vlasništvu i prethodno unajmljenim osobnim automobilima u rent-a car kućama) dođu na mjesto gdje su strani državljani ilegalno, uz pomoć vodiča - IX. osumnjičenog državljanina Pakistana, prešle državnu granicu. Po ruti kretanja koju je diktirao I. osumnjičeni, prevozili su strane državljane preko Hrvatske do privremenog odredišta. Po završenom prijevozu ilegalnih migranta, I. osumnjičeni je uplaćivao iznose u rasponu od najmanje 100,00 EUR-a do 1.000,00 EUR-a po osobi, ovisno o dogovorenoj relaciji prijevoza ilegalnih migranta.

Na opisani način ostvarili su nepripadnu imovinsku korist od najmanje 297.180,00 eura, koje su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama u svakom pojedinom prebacivanju.

Jučer su uhićene četiri osobe, 31-godišnjak, 47-godišnjakinja, 50-godišnjak i 45-godišnjakinja, sve hrvatski državljani i provedene su pretrage. Četiri osobe se od ranije nalaze u istražnom zatvoru, a jedna osoba se ne nalazi na području Republike Hrvatske

Protiv svih će biti podnesena kaznena prijava, a četiri osobe su uz kaznenu prijavu predane pritvorskom nadzorniku.