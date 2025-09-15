Splićani zabrinuti, na TTTS-u hrpa policije

U poslijepodnevnim satima ponedjeljka primijećena je pojačana prisutnost policijskih službenika na području TTTS-a, što je izazvalo znatiželju i zabrinutost među građanima koji su se u tom trenutku zatekli u blizini.

Prema neslužbenim informacijama, radi se o akciji u kojoj je navodno zatečena i privedena skupina migranata. Detalji cijelog događaja za sada nisu poznati, a službena potvrda od strane policije još uvijek nije stigla.

Iako još nije jasno pod kojim okolnostima su migranti pronađeni, sumnja se da se radi o ilegalnom prelasku granice i pokušaju daljnjeg kretanja prema zapadnoj Europi.

Iz policije zasad nije stiglo službeno priopćenje.

Poslali smo upit policiji o događaju, odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.