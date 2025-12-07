VIDEO Ozbiljan incident na londonskom aerodromu: Heathrow preplavile hitne službe, ima ozlijeđenih

Na aerodromu Heathrow u Londonu došlo je do incidenta u nedjelju zbog kojeg su na teren izašle brojne hitne službe. Prema priopćenju zračne luke, incident se dogodio na višekatnom parkiralištu Terminala 3.

Nekoliko osoba zatražilo je liječničku pomoć, no vjeruje se da nije riječ o ozbiljnim ozljedama, javlja Sky News.

Londonska služba hitne pomoći proglasila je "značajan incident" oko 8:40 u nedjelju i dodala da su na teren poslani svi raspoloživi resursi te da je intervencija u tijeku. I londonski vatrogasci potvrdili su svoju prisutnost.

"Pozvani smo u nedjelju kako bismo pomogli kolegama iz hitnih službi na incidentu u blizini Terminala 3 na aerodromu Heathrow. Vatrogasci ostaju na mjestu događaja", izjavio je glasnogovornik.

Na snimkama objavljenim na društvenim mrežama vidi se veći broj naoružanih policajaca na parkiralištu, a na jedna je fotografiji zabilježeno i privođenje jedne osobe, prenosi Dnevnik.

🚨🇬🇧 HEATHROW TERMINAL 3 LOCKED DOWN AFTER GAS EXPOSURE - ARRESTS MADE, EMERGENCY RESPONSE ON SITE A major incident at Heathrow Airport’s Terminal 3 triggered a large emergency response after reports of gas exposure left several individuals coughing and requiring treatment.… pic.twitter.com/maIzMKr0Gc — Info Room (@InfoR00M) December 7, 2025

Uhićena jedna osoba

Metropolitanska policija priopćila je da je jedan muškarac uhićen zbog sumnje na napad. Policajci su pozvani u nedjelju malo nakon osam sati nakon što je prijavljeno da je nekoliko osoba napadnuto.

"Više je ljudi poprskala skupina muškaraca onim što se smatra vrstom paprenog spreja, a zatim su napustili mjesto događaja. Naoružani policajci su izašli na mjesto događaja i uhitili jednog muškarca zbog sumnje na napad. On ostaje u pritvoru, a istraga se nastavlja kako bi se pronašli daljnji osumnjičenici", navodi se u izjavi.

Zapovjednik Metropolitanske policije Peter Stevens kaže da "u ovoj fazi vjeruju da je u incidentu sudjelovala skupina ljudi koji se poznaju, a svađa se pogoršala i rezultirala ozljedama više ljudi."

Stevens dodaje da su policajci "brzo reagirali" i da će "pojačana policijska prisutnost biti na aerodromu Heathrow tijekom cijelog jutra" kako bi se nastavila istraga i osigurala sigurnost u tom području. Istaknuo je i da se ovaj incident ne tretira kao povezan s terorizmom, javlja BBC.

BREAKING 🔴 Initial reports from London Heathrow say armed police responded to a ‘Major incident’, prompting authorities to block all roads leading to the airport as a security precaution. pic.twitter.com/cDkGCJXsAY — Open Source Intel (@Osint613) December 7, 2025

Incident je izazvao značajne poremećaje u prometu. Uprava Heathrowa savjetovala je putnicima da predvide dodatno vrijeme za dolazak u zračnu luku i da se za sve upite obrate svojim zrakoplovnim kompanijama. Zbog incidenta je unutar tunela zračne luke privremeno bio zatvoren i južni odvojak autoceste M4, no u međuvremenu je ponovno otvoren za promet.

Došlo je i do poremećaja u željezničkom i podzemnom prometu, s kašnjenjima na linijama Elizabeth i Piccadilly. Iako su linije ponovno otvorene, iz Nacionalnih željeznica poručili su kako se nastavak poremećaja očekuje do normalizacije prometa.

"Iako su linije sada ponovno otvorene, očekuje se nastavak poremećaja dok se usluge ne vrate u normalu, a kašnjenja do 10 minuta i otkazivanja mogu se očekivati do 11:45 sati." Korisnici na društvenim mrežama javljali su o pretragama vozila i velikim gužvama na prilazu Terminalu 3.

BREAKING: Armed police deployed at Heathrow Airport; a suspect has been arrested. pic.twitter.com/WL3h4vtiq2 — Asia Free Press (@AsiaFreePress) December 7, 2025