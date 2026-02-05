VIDEO Ovo su budući hrvatski marinci. Na obuci u Divuljama i Korčuli

Budući pripadnici Satnije mornaričkog desantnog pješaštva nalaze se na integracijskoj obuci koja se održava na više vojnih lokacija – u vojarni “116. brigada HV-a” u Pločama, na vojnom poligonu “Josip Markić” u Kninu, u vojarni “Knez Trpimir” u Divuljama i na vojnoj lokaciji “Privala” na otoku Korčuli.

Program obuke obuhvaća usavršavanje rukovanja osobnim naoružanjem, provedbu instinktivnih i situacijskih gađanja, napada, prepada i zasjeda, zračni i pomorski desant, zatim komuniciranje u skladu s propisanim procedurama NATO-a, napredno poznavanje topografije i osnova prve pomoći.

Cilj ove obuke je omogućiti polaznicima stjecanje znanja i sposobnosti te ovladavanje svim vještinama potrebnim za obavljanje zadaća pripadnika mornaričkog desantnog pješaštva

Vrhunac obuke je završna vježba na kojoj će pripadnici Satnije demonstrirati stečena znanja, vještine i sposobnosti.

“Obuka je pri kraju i polaznici nestrpljivo čekaju sljedeći tjedan i završnu vježbu na kojoj će imati priliku pokazati što su sve usvojili. Iskreno očekujem da će sve proći u najboljem redu i da će svi polaznici posljednjeg dana obuke od veterana – pripadnika ratne 53. bojne mornaričko desantnog pješaštva dobiti beretke i postati pripadnicima Satnije mornaričkog desantnog pješaštva - istaknuo je narednik Josip Grbavac.

Satnija mornaričkog desantnog pješaštva je postrojba iz sastava Flote Hrvatske ratne mornarice utemeljena 2018. godine. Slijednica je ratne 53. bojne mornaričko-desantnog pješaštva, postrojbe koja je aktivno sudjelovala u obrani hrvatske obale i otoka tijekom Domovinskog rata i pridonijela ukupnom nadzoru Jadrana u ranim fazama rata, kad je prijetnja s mora bila realna.

Misija Satnije je dostizanje pune operativne sposobnosti za ograničena desantna djelovanja, presretanje sumnjivih brodova na moru, zaštita snaga, zaštita ključne infrastrukture, traganje i spašavanje te potpora civilnim institucijama u nacionalnom okružju, samostalno i u združenom djelovanju s drugim snagama Hrvatske ratne mornarice, Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Obavještajne pukovnije i Zapovjedništva specijalnih snaga te u međunarodnom okružju.

Postrojba je smještena u vojarni “116. brigada HV” u Pločama, na strateški važnom dijelu južnog Jadrana što joj omogućuje brzo djelovanje na moru, obali i otocima.