VIDEO Ovo šmrču mladi u Hrvatskoj. Što je to? Francuska je ovaj proizvod zabranila

Na hrvatskom tržištu pojavio se novi energetski proizvod koji se ne pije nego udiše. Riječ je o bijelom prahu naziva Sniffit, iza kojeg stoji riječka tvrtka Max Media. Proizvod obećava brzi porast energije i budnosti, a dolazi u bočici s deset doza po cijeni od oko 16 eura, piše teklic.hr.

Jedna doza sadrži približno 50 miligrama kofeina, uz taurin, vitamin B3, L-teanin i mentol. Proizvođač navodi da je količina kofeina manja od prosječne šalice kave te preporučuje da se ne prelazi ukupni dnevni unos od 200 miligrama iz svih izvora. Iako energetska pića u Hrvatskoj nemaju dobnu granicu za kupnju, prodaja Sniffita ograničena je na osobe starije od 18 godina.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli @sniffit_energy

No način konzumacije, ušmrkavanje kroz nos, izazvao je burne reakcije u javnosti. Kritičari upozoravaju da takva primjena podsjeća na konzumaciju ilegalnih droga i može potaknuti rizična ponašanja, osobito kod mlađih korisnika.

Slična polemika već je potresla Francusku. Tamo je sredinom 2023. tvrtka Power Factory registrirala energizirajući prah Sniffy, namijenjen ponajprije mladima kako bi im pomogao pri učenju i polaganju ispita. Prodavao se u okusima marakuje, jagode i mente, a proizvođač je isticao da pridonosi budnosti, koncentraciji te pomaže kod tjelesnog i mentalnog napora. Sastav Sniffyja uključivao je L-arginin, kofein, kreatin, L-citrulin, taurin, beta-alanin i maltodekstrin, kombinaciju sličnu onoj u energetskim napicima. Razlika je bila u načinu primjene: bijeli prah izvorno je bio namijenjen udisanju kroz nos pomoću male cijevi. Upravo je to izazvalo osude političara i stručnjaka za ovisnosti, a o slučaju je pisao i Le Monde.

Francuske vlasti reagirale su prošle godine. Ministrica zdravstva Catherine Vautrin u srpnju 2024. potpisala je zabranu prodaje Sniffyja, nakon što je za to dobila suglasnost Europske komisije. U obrazloženju je navela da je poveznica s ilegalnim supstancama očita, aludirajući na način konzumacije koji imitira ušmrkavanje kokaina.

Proizvođač je potom povukao inhalacijsku verziju s tržišta i zadržao samo oralni oblik.

U Hrvatskoj zasad nema posebnih propisa koji bi regulirali ovakvu vrstu proizvoda. Ministarstvo zdravstva navodi da se primjenjuju opća pravila o sigurnosti proizvoda te da se, ako se utvrdi rizik, proizvod može prijaviti i povući s tržišta putem europskog sustava brze razmjene informacija. HALMED ističe da Sniffit nije lijek.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli @sniffit_energy

Zastupnica u Europskom parlamentu i liječnica Biljana Borzan upozorava da je riječ o marketinškom pristupu koji može normalizirati rizična ponašanja među mladima. Posebno problematičnim smatra činjenicu da se stimulansi unose kroz nos, što predstavlja drukčiji i potencijalno rizičniji put u organizam nego kod pića. Smatra da bi Hrvatska trebala razmotriti privremenu zabranu ili barem stroga ograničenja dok se ne dobije jasna stručna procjena sigurnosti, javlja Index.

Iako nadležne institucije zasad ne iznose konačne ocjene, interes među tinejdžerima raste, ponajviše zahvaljujući promociji na društvenim mrežama.