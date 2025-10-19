VIDEO Ovo je pljačkaš iz Louvrea

Jutros oko 9:30 sati skupina od četiri maskirana pljačkaša izvršila je brzu i preciznu pljačku u pariškom muzeju Louvre, u galeriji Apolona. Napad je trajao samo nekoliko minuta; lopovi su ušli vanjskim putem koristeći mehaniziranu platformu kojom su pristupili gornjem prozoru i potom razbili dvije vitrine visoke sigurnosti.

Pojavila se snimka pljačkaša

Prema istražnim izvorima i izjavama javne tužiteljice Laure Beccuau, za pljačku je odgovorna specijalizirana skupina od četiri osobe čija su lica bila djelomično skrivena; počinitelji su pobjegli na snažnim skuterima. Istraga je u tijeku, pregledavaju se sve raspoložive nadzorne kamere, ispituju se tragovi s platforme, a policija traga i za mogućim pomagačima ili naručiteljima.

U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavila snimka počinitelja s nadzorne kamere u Louvreu. Na snimci se vidi kako jedan od pljačkaša razbija staklo s draguljima.

Pljačka trajala oko 4 minute, platformu donijeli sami provalnici

Sama pljačka trajala je oko četiri minute, rekla je ministrica kulture Rachida Dati za TF1, a izveli su je profesionalci.

Na BFMTV-u, pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da je na istrazi pljačke aktivirano oko šezdeset istražitelja te da postoji "potpuna odlučnost" da se pronađe lopove. Otkrila je i da su platformu kojom su kriminalci ušli u muzej donijeli sami provalnici. "Prijetili su čuvarima koji su bili prisutni na mjestu događaja", objasnila je Laure Beccuau. Prema njezinim riječima, "alarm je bio u funkciji".

Ministarstvo kulture priopćilo je da su alarmi, smješteni na vanjskom prozoru galerije Apollon, kao i na dva visokosigurnosna vitrinska ormara, "bili aktivirani" u trenutku provale. Naveli su i da su agenti, "prisutni u sobi i susjednim prostorima, odmah intervenirali kako bi upozorili policiju i osigurali evakuaciju javnosti" te tvrde da su upravo zahvaljujući tome "kriminalci natjerani u bijeg, ostavljajući za sobom svoju opremu".

Ukradeni kraljevski i carski dragulji

Ministarstvo kulture potvrdilo je da je iz dvije vitrine ukradeno osam povijesnih predmeta iz kraljevskih i carskih zbirki, među kojima su dijademi, ogrlice i par naušnica. Kruna carice Eugénie, koja je također bila meta, ispala je tijekom bijega i pronađena u blizini muzeja s oštećenjima. Njezino stanje sada se procjenjuje.

Muzej je privremeno zatvorio galeriju Apolona i pokrenuo sigurnosnu reviziju; ministarstvo i predsjednik države najavili su da će počinitelji biti pronađeni i izvedeni pred sud. Stručnjaci upozoravaju da, iako su predmeti iznimno prepoznatljivi i teoretski teško prodajivi, postoji rizik da bi mogli biti rastavljeni ili pretopljeni kako bi se prikrilo njihovo podrijetlo.

The Louvre robbery was carried out by a group of four criminals, two of whom disguised themselves as workers and wore yellow vests, according to Le Parisien. According to the newspaper, two of the nine stolen pieces of jewelry have already been recovered. pic.twitter.com/DxEMURt0O5 — lone wolf (@MApodogan) October 19, 2025

Oglasio se Macron

O pljački se oglasio i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

"Krađa počinjena u Louvreu napad je na baštinu koju cijenimo jer je dio naše povijesti. Vratit ćemo djela, a počinitelji će biti privedeni pravdi. Čini se sve, svugdje, da se to postigne, pod vodstvom pariškog tužiteljstva", reagirao je Emmanuel Macron.

Obećao je i pojačanu sigurnost u Louvreu koja će, kako je rekao, jamčiti očuvanje i zaštitu povijesnog i kulturnog nasljeđa, prenosi Index.