VIDEO Ovo je pljačkaš iz Louvrea

Objavljena snimka

Jutros oko 9:30 sati skupina od četiri maskirana pljačkaša izvršila je brzu i preciznu pljačku u pariškom muzeju Louvre, u galeriji Apolona. Napad je trajao samo nekoliko minuta; lopovi su ušli vanjskim putem koristeći mehaniziranu platformu kojom su pristupili gornjem prozoru i potom razbili dvije vitrine visoke sigurnosti.

Pojavila se snimka pljačkaša

Prema istražnim izvorima i izjavama javne tužiteljice Laure Beccuau, za pljačku je odgovorna specijalizirana skupina od četiri osobe čija su lica bila djelomično skrivena; počinitelji su pobjegli na snažnim skuterima. Istraga je u tijeku, pregledavaju se sve raspoložive nadzorne kamere, ispituju se tragovi s platforme, a policija traga i za mogućim pomagačima ili naručiteljima.

U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavila snimka počinitelja s nadzorne kamere u Louvreu. Na snimci se vidi kako jedan od pljačkaša razbija staklo s draguljima.

Pljačka trajala oko 4 minute, platformu donijeli sami provalnici

Sama pljačka trajala je oko četiri minute, rekla je ministrica kulture Rachida Dati za TF1, a izveli su je profesionalci.

Na BFMTV-u, pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da je na istrazi pljačke aktivirano oko šezdeset istražitelja te da postoji "potpuna odlučnost" da se pronađe lopove. Otkrila je i da su platformu kojom su kriminalci ušli u muzej donijeli sami provalnici. "Prijetili su čuvarima koji su bili prisutni na mjestu događaja", objasnila je Laure Beccuau. Prema njezinim riječima, "alarm je bio u funkciji".

Ministarstvo kulture priopćilo je da su alarmi, smješteni na vanjskom prozoru galerije Apollon, kao i na dva visokosigurnosna vitrinska ormara, "bili aktivirani" u trenutku provale. Naveli su i da su agenti, "prisutni u sobi i susjednim prostorima, odmah intervenirali kako bi upozorili policiju i osigurali evakuaciju javnosti" te tvrde da su upravo zahvaljujući tome "kriminalci natjerani u bijeg, ostavljajući za sobom svoju opremu".

Ukradeni kraljevski i carski dragulji

Ministarstvo kulture potvrdilo je da je iz dvije vitrine ukradeno osam povijesnih predmeta iz kraljevskih i carskih zbirki, među kojima su dijademi, ogrlice i par naušnica. Kruna carice Eugénie, koja je također bila meta, ispala je tijekom bijega i pronađena u blizini muzeja s oštećenjima. Njezino stanje sada se procjenjuje.

Muzej je privremeno zatvorio galeriju Apolona i pokrenuo sigurnosnu reviziju; ministarstvo i predsjednik države najavili su da će počinitelji biti pronađeni i izvedeni pred sud. Stručnjaci upozoravaju da, iako su predmeti iznimno prepoznatljivi i teoretski teško prodajivi, postoji rizik da bi mogli biti rastavljeni ili pretopljeni kako bi se prikrilo njihovo podrijetlo.

Oglasio se Macron

O pljački se oglasio i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

"Krađa počinjena u Louvreu napad je na baštinu koju cijenimo jer je dio naše povijesti. Vratit ćemo djela, a počinitelji će biti privedeni pravdi. Čini se sve, svugdje, da se to postigne, pod vodstvom pariškog tužiteljstva", reagirao je Emmanuel Macron.

Obećao je i pojačanu sigurnost u Louvreu koja će, kako je rekao, jamčiti očuvanje i zaštitu povijesnog i kulturnog nasljeđa, prenosi Index.

