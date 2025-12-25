VIDEO Ovako je Novak Đoković katoličkim vjernicima čestitao Božić

Katolici diljem svijeta danas obilježavaju Božić, a blagdanske čestitke stigle su i od brojnih poznatih osoba. Među njima se oglasio i najbolji tenisač svih vremena, Srbin Novak Đoković, koji je svoju poruku uputio na prepoznatljiv i duhovit način.
Na svom Instagram profilu Đoković je objavio kratki video u storyju. U početku se skriva iza balona, a potom se obraća pratiteljima i šalje toplu blagdansku poruku. Svima koji slave Božić uputio je čestitke na nekoliko jezika.
– Onima koji slave, gdje god da slavite, sretan Božić – poručio je Đoković svojim pratiteljima diljem svijeta.
Video možete pogledati OVDJE.
Moja reakcija na članak je...
4
0
0
0
0
0
0