VIDEO Ovako je Novak Đoković katoličkim vjernicima čestitao Božić

Katolici diljem svijeta danas obilježavaju Božić, a blagdanske čestitke stigle su i od brojnih poznatih osoba. Među njima se oglasio i najbolji tenisač svih vremena, Srbin Novak Đoković, koji je svoju poruku uputio na prepoznatljiv i duhovit način.

Na svom Instagram profilu Đoković je objavio kratki video u storyju. U početku se skriva iza balona, a potom se obraća pratiteljima i šalje toplu blagdansku poruku. Svima koji slave Božić uputio je čestitke na nekoliko jezika.

– Onima koji slave, gdje god da slavite, sretan Božić – poručio je Đoković svojim pratiteljima diljem svijeta.

Video možete pogledati OVDJE.