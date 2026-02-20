VIDEO Ovako je izgledala noćna drama kod Hvara! Brod stigao u Stari Grad, remorker 'Hrabri' spašava situaciju

Drama na moru kod otoka Hvara privukla je pažnju zbog broda „Trideseti avgust“, koji je tijekom dana ostao djelomično bez pogona i naišao na poteškoće u plovidbi. S obzirom na jak jugo i otežane uvjete na moru, brod se kretao vrlo polako i približavao opasnim dijelovima obale, što je izazvalo zabrinutost među posadom, nadležnima i javnost.

Na intervenciju je upućen remorker 'Hrabri' iz luke Ploče, kako bi pomogao brodu da se sigurno manevrira i eventualno ga odvuče od opasnih područja. Zajedničkim naporima posade i remorkera, situacija je uspješno riješena.

Što se zapravo dogodilo s crnogorskim brodom?

Prema trenutno dostupnim informacijama, a o čemu smo već pisali, brod nije potpuno bez pogona, već plovi vrlo sporo i oprezno. Na servisu MarineTraffic, sinoć se vodio kao da ima pogon, no bilo je vidljivo da se kreće iznimno malom brzinom.

Kako doznajemo, malo prije 02:00 sata u noći s četvrtka na petak, brod je stigao u luku Stari Grad, gdje se i jutros nalazi.

Ovo je jutrošnje stanje u luci Stari Grad (Hvar):