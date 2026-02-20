Close Menu

VIDEO Ovako je izgledala noćna drama kod Hvara! Brod stigao u Stari Grad, remorker 'Hrabri' spašava situaciju

Pogledajte dramatične trenutke spašavanja na moru

Drama na moru kod otoka Hvara privukla je pažnju zbog broda „Trideseti avgust“, koji je tijekom dana ostao djelomično bez pogona i naišao na poteškoće u plovidbi. S obzirom na jak jugo i otežane uvjete na moru, brod se kretao vrlo polako i približavao opasnim dijelovima obale, što je izazvalo zabrinutost među posadom, nadležnima i javnost.

Drama kod Hvara. Brod ostao bez pogona, remorker iz Ploča juri prema njemu: Evo što se dogodilo

Na intervenciju je upućen remorker 'Hrabri' iz luke Ploče, kako bi pomogao brodu da se sigurno manevrira i eventualno ga odvuče od opasnih područja. Zajedničkim naporima posade i remorkera, situacija je uspješno riješena.

Što se zapravo dogodilo s crnogorskim brodom?

Prema trenutno dostupnim informacijama, a o čemu smo već pisali, brod nije potpuno bez pogona, već plovi vrlo sporo i oprezno. Na servisu MarineTraffic, sinoć se vodio kao da ima pogon, no bilo je vidljivo da se kreće iznimno malom brzinom.

Kako doznajemo, malo prije 02:00 sata u noći s četvrtka na petak, brod je stigao u luku Stari Grad, gdje se i jutros nalazi.

Ovo je jutrošnje stanje u luci Stari Grad (Hvar):

