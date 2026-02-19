Drama kod Hvara. Brod ostao bez pogona, remorker iz Ploča juri prema njemu: Evo što se dogodilo

Kako doznajemo, crnogorski brod "Trideseti avgust" nalazi se u blizini kraja otoka Hvara, a zbog pogoršanja vremena postoji mogućnost da se približi obali i nasoči. Prema dostupnim informacijama, brod nije potpuno bez pogona, već plovi vrlo sporo i oprezno. Na servisu MarineTraffic vodi se kao da ima pogon, no vidljivo je da se kreće iznimno malom brzinom.

Riječ je o tzv. "catari" – kako se taj tip plovila naziva u Boki – odnosno otvorenom manjem trajektu namijenjenom prijevozu vozila i putnika u zatvorenom moru Boke kotorske, gdje inače plovi na liniji Lepetani – Kamenari.

Zbog situacije na moru u pomoć je upućen remorker "Hrabri", koji brzo dolazi iz Ploča, a prema navodima je udaljen oko 1 nautičku milju (1 NM) od broda. Na terenu se prati razvoj događaja jer se očekuje daljnje jačanje juga i povećanje valova, što bi moglo dodatno otežati manevriranje.

Meteorološka situacija ide prema pogoršanju: nevrijeme sa sjevernog Jadrana spušta se prema srednjem, zbog čega se u pomorskom prometu poziva na pojačan oprez.