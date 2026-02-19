VIDEO Orešković upozorava na "normalizaciju fašizma": "Ovoga trena, fašisti odlučuju o nama"

Saborska zastupnica Dalija Orešković u objavama na društvenim mrežama iznijela je oštre kritike na račun vladajuće saborske većine, poručivši da je "ovoga trena" najvažnije pitanje ideologija onih koji imaju većinu u Saboru.

Prema njezinim navodima, "sva pitanja, sve teme, sve u našim životima, kroji vladajuća većina", zbog čega smatra da "ovog trena nema važnijeg pitanja od ideologije te saborske većine".

"Crnilo se prosulo po društvu"

Orešković u objavi tvrdi da se stanje u društvu vidi i kroz komunikaciju na internetu, ali i kroz privatne poruke koje prima. "Dovoljno je pogledati komentare po društvenim mrežama, a počet ću objavljivati i poruke koje su mi privatno upućene", napisala je, dodajući kako se, prema njezinom opisu, "crnilo se prosulo po društvu kao da su se izlile sve septičke jame u kojima su ustaše i fašisti živjeli pritajeno desetljećima".

U nastavku poručuje kako se, po njezinoj ocjeni, takve skupine više ne skrivaju. "Sada se više ne skrivaju i više se ne boje. Njihova je saborska većina", navela je.

"Granice tolerancije" i upozorenje na pomicanje društvenih standarda

U svojim porukama zastupnica upozorava na, kako kaže, postupno pomicanje granica prihvatljivog. "A cilj im je da postanu i većina u društvu. Za sada to još uvijek nisu", tvrdi Orešković, dodajući da se "granice tolerancije na fašizam pomiču postepeno" te da se društvo "malo po malo privikava na crne pojave".

U tom kontekstu iznosi i najteže upozorenje: "Sve dok jednog dana i protjerivanja i ubijanja ne postanu nešto na što društvo ne reagira".

"Nema malo fašizma"

Orešković u objavi naglašava da, prema njezinu stavu, relativizacija nije prihvatljiva. "Nema malo fašizma. Fašizam je fašizam. Samo je pitanje u kojem je stadiju razvoja", poručila je.

Zaključno poziva na reakciju javnosti: "Pozivam da se trgnemo, prije nego fašizmu poraste snaga."