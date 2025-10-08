Close Menu

VIDEO Objavljena snimka stravične ozljede Hajdukova veznjaka

Utakmicu je obilježio težak incident

Hrvatska nogometna reprezentacija do 18 godina, koju vodi izbornik Marijan Budimir, odrađuje završne pripreme za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Kataru. U sklopu priprema mladi su Vatreni u Poreču odigrali prijateljski susret protiv Ukrajine i upisali pobjedu 2:0.

Video pogledajte ovdje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nažalost, utakmicu je obilježio težak incident. U završnici prvog dijela Krešimir Radoš oštro je startao na Iliju Kutiju, koji je ostao ležati na travnjaku.

Sudac je Radošu odmah pokazao crveni karton, a igra je bila prekinuta gotovo 15 minuta dok su liječnici ukazivali pomoć ukrajinskom igraču. Ubrzo je na teren stigla i hitna pomoć, koja je mladog nogometaša Hajduka odvezla u bolnicu.

Unatoč brojčanom minusu, Hrvatska je stigla do pobjede. Povela je u prvom poluvremenu zahvaljujući sjajnom pogotku Jone Benkotića s oko 40 metara, koji je iskoristio lošu poziciju vratara i precizno pogodio mrežu. Konačnih 2:0 postavio je Tino Kusanović iz kaznenog udarca u samoj završnici susreta, potvrdivši zasluženo slavlje Budimirove momčadi.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1