VIDEO Objavljena snimka stravične ozljede Hajdukova veznjaka

Hrvatska nogometna reprezentacija do 18 godina, koju vodi izbornik Marijan Budimir, odrađuje završne pripreme za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Kataru. U sklopu priprema mladi su Vatreni u Poreču odigrali prijateljski susret protiv Ukrajine i upisali pobjedu 2:0.

Nažalost, utakmicu je obilježio težak incident. U završnici prvog dijela Krešimir Radoš oštro je startao na Iliju Kutiju, koji je ostao ležati na travnjaku.

Sudac je Radošu odmah pokazao crveni karton, a igra je bila prekinuta gotovo 15 minuta dok su liječnici ukazivali pomoć ukrajinskom igraču. Ubrzo je na teren stigla i hitna pomoć, koja je mladog nogometaša Hajduka odvezla u bolnicu.

Unatoč brojčanom minusu, Hrvatska je stigla do pobjede. Povela je u prvom poluvremenu zahvaljujući sjajnom pogotku Jone Benkotića s oko 40 metara, koji je iskoristio lošu poziciju vratara i precizno pogodio mrežu. Konačnih 2:0 postavio je Tino Kusanović iz kaznenog udarca u samoj završnici susreta, potvrdivši zasluženo slavlje Budimirove momčadi.