VIDEO Novi detalji pada aviona: Ime jednog člana posade otvara novu dimenziju tragedije

Ruski putnički zrakoplov AN-24 nestao je rano jutros s radara. Zakoplov tvrtke Angara Airlines, letio je na liniji Habarovsk - Blagoveščensk - Tinda i prevozio 50-ak ljudi. Oko 15 kilometara prije cilja pronađena je olupina aviona. Nažalost, nije bilo preživjelih, prenosi Dnevnik.

Istraga će sigurno potrajati danima, a već se spominju i potencijalni uzroci pada - činilo da zrakoplov normalno leti iznad istočne Rusije, sve dok regiju nije zahvatilo loše vrijeme nakon čega je nestao. No, postoji još sumnji.

Kopilot srušenog zrakoplova danas se trebao pojaviti na sudu nakon što je navodno odbio test na droge. Kirill Plaksin (37) poginuo je zajedno s kapetanom AN-24, Vjačeslavom Logvinovom (61), u istočnoj Amurskoj regiji.

Navodno je morao na saslušanje na sud zbog "odbijanja podvrgavanja liječničkom pregledu vezanom uz uporabu opojnih droga ili psihotropnih tvari“. Sudsko ročište o upravnom predmetu trebalo se održati danas u Irkutsku, piše Mirror.

🇷🇺 An Antonov An-24 plane carrying 49 passengers crashed in Russia's Far East Amur region, resulting in the deaths of everyone on board.

➡️ A three-day mourning period has been declared in the Amur region.#AmurRegion #Russian #Russia #RussiaPlaneMissing #russiaplane #Airplane… pic.twitter.com/6bCcwi08od

— ARegion (@ARegion_) July 24, 2025