VIDEO Nevjerojatni trenutak u Podstrani: Krov dvorane stigao usred noći, pogledajte snimku

Radovi na izgradnji Sportske dvorane hrvatskih branitelja u Podstrani ušli su u jednu od najvažnijih faza gradnje. U subotu, 7. ožujka, započela je doprema elemenata čelične krovne konstrukcije, čime je gradilište doseglo vrhunac u pogledu izvođenja konstruktivnih građevinskih radova, izvijestio je putem Facebooka načelnik Općine Podstrana, Mijo Dropuljić.

Kako izgleda doprema velikih čeličnih elemenata na gradilište te njihovo podizanje dizalicom možete pogledati u videu.

Nakon uspješne nominacije materijala te odobrenja radioničkih nacrta i plana izvođenja, započeo je specijalni transport elemenata nosača prostorne čelične konstrukcije sa sjevera Hrvatske. Na gradilište će biti dopremljeno ukupno 36 elemenata duljine 12 i 9 metara.

Sklapanje pojedinog nosača, koji se sastoji od tri elementa, izvodi se na licu mjesta posebnim MAG postupkom zavarivanja. Nakon sklapanja, nosači se pomoću pokretnih dizalica montiraju na već izvedeni sustav armirano-betonskih greda i stupova.

Glavna čelična konstrukcija krova dimenzija je 48,6 x 30,8 metara. Na sekundarnu konstrukciju, izvedenu od čeličnih „I“ profila, postavljat će se trapezni lim, nakon čega slijedi izvedba armirano-betonske ploče debljine 12 centimetara sa svim potrebnim slojevima – toplinskom i zvučnom izolacijom, hidroizolacijom te estrihom sa završnim poliuretanskim premazom.

'Posebno me veseli što ćemo dovršetkom ovog projekta našim sportašima, djeci i mladima osigurati suvremen prostor za treninge i natjecanja'

Posebnost ovog projekta je što je na krovu dvorane predviđena izvedba dodatnih sportskih sadržaja. Na cijeloj površini krovne ploče planirana je izgradnja sportskih terena, i to dvaju košarkaških i jednog nogometnog igrališta, uz osiguranu odgovarajuću zaštitu i siguran pristup.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako ovaj trenutak predstavlja važan korak u realizaciji jednog od najvećih projekata u općini.

„Dolazak čelične krovne konstrukcije označava ulazak projekta u jednu od najzahtjevnijih i najvidljivijih faza gradnje. Posebno me veseli što ćemo dovršetkom ovog projekta našim sportašima, djeci i mladima osigurati suvremen prostor za treninge i natjecanja, ali i dodatne sportske sadržaje na samom krovu dvorane. Ovo je projekt koji će dugoročno podići kvalitetu sportskog i društvenog života u Podstrani“, poručio je načelnik Dropuljić.

Izgradnja Sportske dvorane hrvatskih branitelja jedan je od najvećih infrastrukturnih i sportskih projekata u Općini Podstrana, a dovršetkom radova Podstrana će dobiti moderan sportski objekt koji će značajno unaprijediti uvjete za sport, rekreaciju i društveni život lokalne zajednice.