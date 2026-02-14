Close Menu

VIDEO Noćna intervencija: Planuo automobil u Splitu

Brzom intervencijom požar je lokaliziran i ugašen

U noćnim satima u Splitu izbio je požar na osobnom vozilu na raskrižju Vukovarske i Velebitske ulice.

NIZ INTERVENCIJA Gorio automobil u Vukovarskoj, nesreća kod Gizdavca

Dojava o požaru zaprimljena je u 00:54 sata, nakon čega su na teren izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

Brzom intervencijom požar je lokaliziran i ugašen te je spriječeno njegovo širenje.

Okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate, a u događaju nije zabilježena ozljeda osoba.

