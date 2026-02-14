NIZ INTERVENCIJA Gorio automobil u Vukovarskoj, nesreća kod Gizdavca

U protekla 24 sata vatrogasne snage na području Splitsko-dalmatinske županije intervenirale su više puta, a najviše aktivnosti zabilježeno je na području grada Splita.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita dan je započela preventivno - u 11:01 sati održana je vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Trstenik. Nedugo potom, u 13:12 sati, vatrogasci su izašli na tehničku intervenciju ispumpavanja vode u Zajčevoj ulici.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Tijekom noći zabilježeno je nekoliko dojava. U 00:54 sati gorjelo je vozilo na raskrižju Vukovarske i Velebitske ulice, a požar je brzom intervencijom ugašen. Nakon toga su u 01:34 i 02:32 sati obavljena dva izvida zbog aktivacije vatrodojavnog alarma u Ulici Kopilica, a u oba slučaja radilo se o lažnoj uzbuni.

Na području županije zabilježen je i jedan ozbiljniji događaj. U 22:45 sati kod Gizdavca dogodila se prometna nesreća, na kojoj su intervenirali vatrogasci DVD-a Muć s dva vozila i četiri vatrogasca te DVD-a Klis s jednim vozilom i pet vatrogasaca.