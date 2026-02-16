VIDEO Nikola Vlašić zabio gol i autogol u porazu od Bologne

Bologna je u 25. kolu Serie A pobijedila Torino rezultatom 2-1 na gostujućem terenu, a svi golovi postignuti su u drugom poluvremenu. Gosti su prvi došli do prednosti.

Napad Bologne krenuo je s lijeve strane, gdje su pokušali ubaciti loptu u sredinu. Nikola Vlašić je slučajno naišao na put lopti, koja je promijenila smjer i prevarila golmana, završivši u mreži.

VIDEO

Međutim, Vlašić je brzo ispravio svoj početni kiks. U 58. minuti, nakon što je napadač Zapata sjajno izbio na poziciju za udarac, njegov snažan pokušaj obranio je golman Skorupski, ali na odbijenu loptu naletio je Vlašić, koji je zabio za izjednačenje.

VIDEO