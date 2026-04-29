"Ne želim čekati novu sirenu da bismo počeli rješavati problem": Upozorenje nakon požara na Mertojaku, stigao javni poziv Gradu

Josip Perić, nezavisni vijećnik i bivši predsjednik GK Mertojak oglasio se priopćenjem za medije nakon požara u Doverskoj ulici na splitskom Mertojaku.

- Jučerašnji požar u našem kvartu bio je posljednji alarm koji ne smijemo ignorirati. Srećom, izbjegnuta je najveća tragedija, ali nas je ovaj događaj bolno podsjetio na problem o kojem godinama govorimo: neprohodnost vatrogasnih puteva na Mertojaku.

​Kao kotarski vijećnik koji svakodnevno boravi s ovim ljudima, ne želim čekati novu sirenu da bismo počeli rješavati problem. Zato upućujem javni poziv predstavnicima JVP-a Split, DVD-a Split te nadležnim službama Gradske administracije na hitan radni sastanak na terenu sa predstavnicima GK Mertojak.

​Naši ciljevi su jasni:

​Revizija stanja: Detaljan pregled svih pristupnih cesta i "uskih grla" gdje vatrogasna vozila gube dragocjene sekunde.

​Stroža regulacija i signalizacija: Jasnije označavanje vatrogasnih pristupa i nulta tolerancija na blokiranje istih.

​Dugoročna rješenja: Sustavno rješavanje mirujućeg prometa kako sigurnost stanara ne bi ovisila o tome je li netko krivo parkirao automobil.

​Vatrogasci rade herojski posao, ali mi im moramo omogućiti da uopće dođu do zgrade. Imovina se može nadoknaditi, ali ljudski životi nemaju cijenu. Očekujem žuran odgovor Grada i hitnih službi jer naši sugrađani zaslužuju osjećaj sigurnosti u vlastitim domovima - stoji u priopćenju Josipa Perića.