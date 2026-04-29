"Ne želim čekati novu sirenu da bismo počeli rješavati problem": Upozorenje nakon požara na Mertojaku, stigao javni poziv Gradu

Josip Perić, nezavisni vijećnik i bivši predsjednik GK Mertojak oglasio se priopćenjem za medije nakon požara u Doverskoj ulici na splitskom Mertojaku.
- Jučerašnji požar u našem kvartu bio je posljednji alarm koji ne smijemo ignorirati. Srećom, izbjegnuta je najveća tragedija, ali nas je ovaj događaj bolno podsjetio na problem o kojem godinama govorimo: neprohodnost vatrogasnih puteva na Mertojaku.
Kao kotarski vijećnik koji svakodnevno boravi s ovim ljudima, ne želim čekati novu sirenu da bismo počeli rješavati problem. Zato upućujem javni poziv predstavnicima JVP-a Split, DVD-a Split te nadležnim službama Gradske administracije na hitan radni sastanak na terenu sa predstavnicima GK Mertojak.
Naši ciljevi su jasni:
Revizija stanja: Detaljan pregled svih pristupnih cesta i "uskih grla" gdje vatrogasna vozila gube dragocjene sekunde.
Stroža regulacija i signalizacija: Jasnije označavanje vatrogasnih pristupa i nulta tolerancija na blokiranje istih.
Dugoročna rješenja: Sustavno rješavanje mirujućeg prometa kako sigurnost stanara ne bi ovisila o tome je li netko krivo parkirao automobil.
Vatrogasci rade herojski posao, ali mi im moramo omogućiti da uopće dođu do zgrade. Imovina se može nadoknaditi, ali ljudski životi nemaju cijenu. Očekujem žuran odgovor Grada i hitnih službi jer naši sugrađani zaslužuju osjećaj sigurnosti u vlastitim domovima - stoji u priopćenju Josipa Perića.