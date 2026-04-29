Teška nesreća u Dalmaciji: Automobil prešao u suprotnu traku, vozač završio u bolnici

Jučer, 28. travnja oko 9 sati u mjestu Đevrske dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Do nesreće je došlo kada 54-godišnji vozač osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka, ulaskom u nepregledni zavoj, nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti. Pritom je prešao u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera te je došlo do sudara s teretnim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 48-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 54-godišnjaku su utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Protiv 54-godišnjeg vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog zbog izazivanja prometne nesreće.