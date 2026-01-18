VIDEO Nikol je pobjednica The Voice Kidsa. Sinoćnja izvedba naježila sve

Pobjednica druge sezone glazbenog showa The Voice Kids Hrvatska je Nikol Kutnjak.
U finalnoj epizodi izvela je dvije pjesme – Ti si princeza Dade Topića i Slađane Milošević te tradicionalnu pjesmu Dej mi, Bože. Njezin mentor tijekom natjecanja bio je Davor Gobac.
U završnici showa natjecali su se Tia Paola Pervanić, Tihana Marković, Niko Huljev Žuvan, David Šimunov, Nikol Kutnjak, Franka Prižmić, Ana Ajduković i Franka Žužić. Kandidate su kroz sezonu pripremali mentori Vanna, Mia Dimšić, Davor Gobac i Marko Tolja, dok su finalnu večer vodili Iva Šulentić i Ivan Vukušić.
Poslušajte izvedbu Dej mi Bože koja je razgalila mnoge.
