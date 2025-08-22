VIDEO Nijemci u Hrvatskoj platili 2500 eura za kuću s bazenom pa se šokirali kada su vidjeli u kakvom je stanju

Obitelj Veronike Hermel iz Njemačke bila je uzbuđena zbog ljetovanja u Hrvatskoj, no nakon što su platili gotovo 2.500 eura za 12 dana u kući s bazenom, doživjeli su pravo razočaranje. Umjesto opuštanja, morali su se suočiti s lošim uvjetima smještaja koji ni izdaleka nisu odgovarali onome što su vidjeli na fotografijama, prenosi Večernji list.

Njemački Stern piše kako je smještaj, koji je trebao biti luksuzan, zapravo bio u katastrofalnom stanju, s potrebom za hitnom renovacijom. Obitelj je odmah zatražila odštetu, a snimke koje su objavili potvrđuju njihove tvrdnje – lampe na zidovima su visile, a vanjski zidovi bili prekriveni plijesni. Stepenice, ulazi u sobe i bazen bili su opasni, pločice u bazenu polomljene, a toalet potrgan. U dvorištu su, kako su snimili, čak pronašli i iskorišteni prezervativ. Snimku kuće možete pogledati OVDJE.

Veronika Hermel ispričala je da je prilikom rezervacije smještaja na stranici bila onemogućena povećati slike te nije mogla uočiti oštećenja ili nečistoće. „Sigurno su bile obrađene u Photoshopu. Nismo mogli prihvatiti to što smo zatekli“, rekla je.

Nakon što su kontaktirali agenciju preko koje su rezervirali vilu, obitelj nije dobila povrat novca niti zamjenski smještaj. Odvjetnik im je savjetovao da ni jednu noć ne prespavaju u tom objektu, jer bi to značilo prihvaćanje uvjeta, pa su nakon nekoliko sati potražili drugi smještaj, za koji su morali platiti dodatnih 2600 eura. Iako je cijeli incident započeo početkom lipnja, tek su početkom srpnja, nakon što su se obratili medijima, dobili povrat novca i ispriku od agencije.