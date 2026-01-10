VIDEO Nevjerojatan prizor: Golema pijavica snimljena s broda kod Petrčana

U petak u kasnim poslijepodnevnim satima iznad mora kod Petrčana, u zadarskom akvatoriju, formirao se izrazito snažan morski vrtlog – pijavica, rijedak prizor koji je na trenutke izazvao i zabrinutost među lokalnim stanovništvom. Fenomen se razvio nad otvorenim morem te se potom približio obali, stvarajući dojmljive i neuobičajene prizore.

Video pogledajte OVDJE.

Tijekom trajanja pijavice vidljivo je snažno uzburkavanje mora, s podignutim valovima i jasno izraženim lijevkastim stupom koji se spuštao iz baze olujnog oblaka prema površini. Iako je riječ o kratkotrajnoj pojavi, njezina izraženost i snaga ostavili su snažan dojam na svjedoke.

Pijavice su povezane s nestabilnom atmosferom, osobito uz prisutnost jakih uzlaznih strujanja i naglih promjena smjera i brzine vjetra u donjim slojevima atmosfere. Najčešće se javljaju u prijelaznim godišnjim dobima, kada je more relativno toplo, a u višim slojevima prodire hladniji zrak.

Iako većina pijavica oslabi prije dolaska na kopno, u rijetkim slučajevima mogu zadržati snagu i izazvati lokalne štete, ponajprije na plovilima, obalnoj infrastrukturi ili laganim objektima.