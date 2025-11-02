VIDEO Netko je na istoku Splita, na cestu uz školu, postavio razne barikade - automobilske gume, kavez... Nevjerojatna scena, građani zgroženi: "Nemam pojma što je ovo..."

Večeras se u splitskom prigradskom naselju Žrnovnica odvijala nesvakidašnja scena koja je uznemirila mještane. Naime, na dijelu ceste u blizini osnovne škole, na području Pricvića, netko je postavio više improviziranih barikada.

Prema informacijama s terena, na cesti su se našli razni predmeti – automobilske gume, metalni poklopci i kavezi – koji su blokirali prolaz vozilima. "Neman pojma šta je ovo, ali je 99 posto kazneno djelo", rekao je jedan od stanovnika koji je naišao na prizor, dodajući da je riječ o dijelu ceste tik ispod škole.

O događaju je, kako doznajemo, odmah obaviještena Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Za sada nije poznato tko je postavio barikade ni iz kojeg razloga.

"Cijeli slučaj je prijavljen policiji, ali još nije poznato zašto su barikade završile na cesti. Nekome je očito bilo dosadno ove nedjelje", kazao je jedan svjedok događaja.

Dalmacija Danas je poslala upit Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj. Očekujemo njihov odgovor, a po primitku ćemo ga objaviti.

Pogledajte VIDEO: