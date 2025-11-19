VIDEO Nadzemljaši će govoriti o umjetnoj oplodnji

U srijedu, 19. studenoga 2025., Hrvatsko nadzemlje održat će još jedan u nizu svojih tematskih susreta, ovoga puta pod nazivom "UMJETNA OPLODNJA". Riječ je o temi koja posljednjih godina izaziva veliko zanimanje javnosti, ali i brojna etička, medicinska i duhovna pitanja.
Susret će se održati u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, s početkom u 20:30 sati (Ulica Zrinsko Frankopanska 19).
Što Crkva uči o umjetnoj oplodnji?
Širok spektar pitanja vezanih uz medicinski potpomognutu oplodnju bit će u središtu večeri:
- Što Katolička Crkva zapravo naučava o umjetnoj oplodnji?
- Koji su najčešći uzroci neplodnosti u suvremenom dobu?
- Može li želja za djetetom prerasti u idol ako izostane povjerenje u Božji plan?
- Kakve posljedice nosi umjetna oplodnja – medicinske, psihološke ili etičke?
- Zašto trudnoće ostvarene umjetnom oplodnjom često rezultiraju višeplodnim trudnoćama poput blizanaca ili trojki?
Na ova i brojna druga pitanja odgovorit će dr. med. Nikolina Penava, specijalistica ginekologije i opstetricije te subspecijalistica fetalne medicine.
Bogat popratni program
Osim predavanja i rasprave, posjetitelje očekuju i dramski uratci iz radionice Hrvatskoga nadzemlja, koji će dodatno obogatiti atmosferu večeri. Za glazbenu animaciju zadužen je Zbor mladih Ivan Pavao II sa Visoke, koji će svojom izvedbom pridonijeti duhovno-umjetničkom tonu susreta.
Organizatori ističu kako je riječ o "vrlo važnoj i intrigantnoj temi", zbog čega očekuju veliki interes publike te pozivaju sve zainteresirane da dođu i sudjeluju u razgovoru.
U najavi je dostupna i humoristična video najava. Pogledajte...
