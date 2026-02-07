VIDEO Na Peristilu su i ove subote 'Marijini ratnici' molili za čednost žena i domovinu

Kao i svake prve subote u mjesecu, Peristil je jutros bio mjesto molitvenog okupljanja. Točno u 8:30 započela je polusatna molitva, a za razliku od nekih ranijih susreta, ovoga puta sve je proteklo mirno, bez ikakvih incidenata ili prosvjednih reakcija.

Riječ je o inicijativi koja je u Split stigla u rujnu 2022. godine, a potekla je iz Poljske. Ondje je poznata pod nazivom Wojownicy Maryi – Marijini ratnici – katolički pokret koji okuplja tridesetak muškaraca različite dobi, od punoljetnih mladića do oženjenih muškaraca u pedesetima. Iako se slična molitvena okupljanja održavaju diljem Hrvatske, splitski sudionici ističu kako su njihove molitve posebno usmjerene na Gospine nakane.

Okupljanja povezuju pripadnike konzervativnijih katoličkih krugova koji se umrežavaju putem više udruga, a na nacionalnoj razini riječ je o nekoliko stotina sudionika.

Uoči današnjeg klečanja, na stranici Muževni budite objavljene su molitvene nakane koje su, među ostalim, obuhvatile molitve za mir u svijetu i Hrvatskoj, duhovnu obnovu muškaraca unutar obitelji, čistoću prije braka i jačanje katoličkih brakova, prestanak pobačaja, nova duhovna zvanja, kao i za duše u čistilištu i osobne potrebe vjernika.

Osim u Splitu, krunica se ove subote molila i u još 22 grada diljem Hrvatske.