VIDEO Na Braču pada snijeg

Na Vidovoj gori, najvišem vrhu otoka Brač koji se uzdiže oko 778 metara nad morem, danas pada snijeg.
Podsjetimo, i na Mosoru je počeo padati snijeg, a pojavio se i na vrhovima Kozjaka.
Pahulje lepršaju po Sitnom Gornjem i Dubravi, dok vremenski uvjeti na dijelovima Splitsko‑dalmatinske županije donose mogućnost kiše sa snijegom.
Video s Vidove gore pogledajte u nastavku:
HAK je izvijestio da su za sav su promet otvorene:
- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (od 16:05)
- autocesta A6 Rijeka-Zagreb (od 13:50)
- autocesta A7 Rijeka istok-Šmrika
- Krčki most.
