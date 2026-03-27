VIDEO Na Braču pada snijeg

Na Vidovoj gori, najvišem vrhu otoka Brač koji se uzdiže oko 778 metara nad morem, danas pada snijeg.

Podsjetimo, i na Mosoru je počeo padati snijeg, a pojavio se i na vrhovima Kozjaka.

Pahulje lepršaju po Sitnom Gornjem i Dubravi, dok vremenski uvjeti na dijelovima Splitsko‑dalmatinske županije donose mogućnost kiše sa snijegom.

Video s Vidove gore pogledajte u nastavku:

HAK je izvijestio da su za sav su promet otvorene:

- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (od 16:05)

- autocesta A6 Rijeka-Zagreb (od 13:50)

- autocesta A7 Rijeka istok-Šmrika

- Krčki most.