VIDEO Muškarac upao u Tomaševićev ured i pustio na zvučnik Bojnu Čavoglave

Na Facebook stranici Bolja Hrvatska objavljena je videosnimka na kojoj se vidi muškarac kako ulazi u zgradu Gradskog poglavarstva noseći zvučnik iz kojeg se čuje pjesma Bojna Čavoglave. Prema dostupnim informacijama, ubrzo je udaljen iz prostora.

Istodobno, prema navodima medija, u tijeku su protueksplozijski pregledi u zgradi Gradskog poglavarstva na Trgu Stjepana Radića, kao i u sjedištu političke platforme Možemo! u Ulici kneza Mislava. Kako se doznaje, nepoznata osoba uputila je prijetnje gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, pri čemu je, prema medijskim navodima, izrečena poruka da „neće dočekati jutro“.

