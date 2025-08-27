VIDEO Ministar snimao kako juri po autocesti i slušao narodnjake

Turski ministar prometa novčano je kažnjen zbog prekoračenja brzine nakon što je objavio snimku s autoceste, javlja Index.

Abdulkadir Uraloğlu podijelio je u nedjelju navečer snimku koja ga prikazuje za volanom na autocesti Ankara-Niğde. Slušao je narodnjake i govore predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana. "#TurskaUbrzava", napisao je Uraloğlu na X-u.

Na snimci se vidi kako je u jednom trenutku vozio 225 km/h, što je znatno više od ograničenja koje iznosi 140 km/h.

Objavio kopiju kazne

U roku od nekoliko sati, Uraloğlu je ponovno objavio snimku, priznajući da je pogriješio. "Nenamjerno sam nakratko prekoračio ograničenje brzine", napisao je, dodajući da su ga vlasti kaznile s 9267 lira (oko 190 eura).

Uraloğlu je objavio kopiju kazne za prekoračenje brzine i inzistirao da će u budućnosti biti "mnogo oprezniji", naglašavajući da je "pridržavanje ograničenja brzine obvezno za sve".

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶 Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025