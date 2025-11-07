VIDEO Matko i Brane ft. Dražen Zečić u konkurenciji za Porin?

Novi duet "Ne vjeruj, brate", koji potpisuju Matko i Brane uz gosta Dražena Zečića, u izdanju Scardone, službeno je prijavljen za prestižnu glazbenu nagradu Porin.

Ova pjesma, koja je u kratkom vremenu osvojila srca brojnih slušatelja, sada ima priliku biti prepoznata i od strane struke.

Sama činjenica da smo u konkurenciji s ovako jakim imenima za nas je velika čast", poručili su Matko i Brane, istaknuvši koliko bi im značila sama nominacija u društvu renomiranih glazbenika hrvatske scene.

Popularnost pjesme potvrđuje i impresivna brojka od 1.262.990 pregleda na YouTubeu, što svjedoči o velikom interesu publike i uspješnosti ovog glazbenog projekta.

Suradnja s Draženom Zečićem pokazala se kao pun pogodak, a "Ne vjeruj, brate" još jednom dokazuje kako spoj prepoznatljivih vokala, iskrene emocije i kvalitetne produkcije uvijek nalazi put do publike – i, čini se, do nominacija za najveća domaća glazbena priznanja.