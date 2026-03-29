VIDEO Masovno se širi snimka s Bačvica. Sve je objavila američka tiktokerica: Ovo je vrlo neugodno

Američka tiktokerica Lauren Elliott tijekom boravka u Splitu doživjela je neugodnost na Bačvicama, a snimka incidenta ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije. Ono što je trebalo biti opušteno druženje uz zalazak sunca, pretvorilo se u neugodan sukob s prolaznicom.
Lauren je objavila video na kojem se vidi kako ona i prijateljice ubrzano skupljaju vino, sir, pršut i čaše s betonskog dijela plaže. Tvrdi da im je prišla žena koja ih je počela uznemiravati, zbog čega je cijelu situaciju opisala kao vrlo neugodnu. Kaže da su samo željele mirno provesti večer na javnoj plaži.
Na snimci se čuje dio rasprave na engleskom jeziku. Jedna od djevojaka govori da će pozvati policiju zbog uznemiravanja, na što žena odgovara da je već bila u zatvoru. U pozadini se čuje i razgovor na hrvatskom.
Video je u kratkom vremenu prikupio velik broj pregleda i otvorio raspravu u komentarima. Dok su jedni stali na stranu turistkinja i izrazili zabrinutost, drugi su podržali lokalnu stanovnicu i poručili da ovakvom druženju nije mjesto na betonskom dijelu rive.
