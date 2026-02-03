VIDEO Marijana Puljak: "Domoljublje nije povik ni mržnja"

Saborska zastupnica iz stranke Centar, Marijana Puljak, objavila je poruku u kojoj naglašava da Hrvatsku ne treba vezati uz mržnju, nego uz znanje, kulturne simbole i ljude koji su je učinili prepoznatljivom u svijetu.

"Hrvatska nije zemlja koja je svijetu dala mržnju"

U objavi Marijane Puljak ističe se kako Hrvatska svoju prepoznatljivost treba graditi na nasljeđu znanosti, inovacija i kulture.

"Hrvatska nije zemlja koja je svijetu dala mržnju. Hrvatska je zemlja koja je svijetu dala znanje, ideje i stvaralaštvo", poručila je.

U nastavku nabraja povijesne simbole i pojedince koje vidi kao temelj nacionalnog ponosa i identiteta, navodeći Hrvatsku kao "zemlju kravate kao simbola europske kulture", ali i zemlju iz koje dolaze imena poput Fausta Vrančića, Ruđera Boškovića, Ivane Brlić-Mažuranić, Vladimira Preloga i Nikole Tesle.

"To su ljudi i ideje po kojima smo prepoznatljivi u svijetu i na što trebamo biti ponosni", navela je.

"Vrijednosti države isključuju svaki oblik fašizma"

Zastupnica se u objavi osvrnula i na cijenu stvaranja države te odgovornost njezina očuvanja, pitajući: "Jesmo li zaboravili koliko nas je koštalo da dođemo do vlastite države i koliko je odgovornosti potrebno da bi ona opstala?"

Naglasila je i da "vrijednosti na kojima ova država počiva isključuju svaki oblik fašizma, netolerancije i gaženja ljudskih prava".

U poruci definira domoljublje u suvremenom kontekstu, ističući da ono nije "povik ni mržnja", nego odgovornost, znanje i poštivanje institucija.

"Domoljublje u 21. stoljeću nije povik ni mržnja. Domoljublje je odgovornost", poručila je, dodajući: "Domoljublje je znanje i poštivanje zakona i Ustava."

Posebno je naglasila i ulogu institucija: "Domoljublje je kad se institucije ne koriste za očuvanje vlasti, nego za zaštitu građana."

"Ne smijemo se zatvoriti u prošlost"

Zaključno, Marijana Puljak upozorava da se smisao ne može tražiti u starim sukobima, nego u budućnosti, znanju i društvu koje zna zašto postoji.

"Ako želimo da Hrvatska opstane u svijetu koji se ubrzano mijenja, moramo prestati tražiti smisao u prošlim sukobima i početi ga graditi u budućnosti", istaknula je.

Poruku završava upozorenjem i pozivom na više ambicije: "Jer zemlja koja se zatvori u prošlost ne ide prema jačanju i opstanku. Ide prema nestajanju. A Hrvatska zaslužuje više."