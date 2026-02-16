VIDEO Likarija predstavlja „Poruku“: Glazbeni apel protiv otuđenosti uz zvuk dalmatinskog juga

Nakon prošlogodišnjeg ljetnog hita „Gužva“, glazbena radionica Likarija predstavlja novu pjesmu simboličnog naziva „Poruka“, snažan autorski iskorak koji istodobno progovara o suvremenom društvu i čuva prepoznatljiv dalmatinski melos.

Autorski potpis na tekst stavlja Luka Bakota, glazbu potpisuje Ivan Banović, dok je za aranžman zaslužan Vinko Didović. Riječ je o skladbi koja svjesno njeguje glazbeni izričaj juga, danas sve rjeđe prisutan u dominantnim produkcijskim obrascima, ali i dalje duboko ukorijenjen u identitetu prostora iz kojeg dolazi.

Tematski, „Poruka“ otvara pitanje otuđenosti i asocijalnosti suvremenog čovjeka. Komunikacija se, sugerira pjesma, sve češće svodi na kratke poruke i objave na društvenim mrežama, dok izravni susreti i razgovori licem u lice postupno nestaju iz svakodnevice. U tom kontekstu posebno mjesto zauzima simbolika komina, nekadašnjeg ognjišta oko kojega su se okupljale obitelji i susjedi, dijelile priče i gradila pripadnost. Danas je takvih prizora sve manje, a upravo na tu tišinu i prazninu pjesma upire prst.

Produkcijski dio projekta realiziran je u pozitivnom studiju Duje Čoke, člana Likarije, dok snimanje potpisuje Luka Muše. Njihov doprinos prepoznaje se u toplini zvuka i atmosferi koja prati vizualnu i glazbenu priču.

Dodatnu emotivnu dimenziju pjesma dobiva kroz poveznicu s hrvatskom dijasporom. „Poruka“ funkcionira kao most između udaljenosti i bliskosti, podsjećajući da tehnologija može povezati ljude preko kontinenata, ali da istinska toplina i zajedništvo i dalje nastaju u stvarnim susretima, uz riječ, pogled i prisutnost.