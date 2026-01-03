VIDEO Liječnik otkrio kako zaustaviti prehladu: "„Ako navečer osjetim da bih se mogao razboljeti, tada posegnem..."

Zimski mjeseci redovito donose i val respiratornih infekcija pa se velik broj građana upravo u ovo doba godine suočava s prehladom ili gripom. Upravo zato savjeti liječnika o tome kako reagirati na prve simptome mogu biti iznimno korisni. Liječnik Aziz Šukalo u podcastu Oslobođenje govorio je o jednostavnom načinu kojim se, tvrdi, već u samom začetku može spriječiti razvoj prehlade.

Prema njegovim riječima, presudna je pravodobna reakcija. Čim se pojave prvi znakovi poput laganog grebanja u grlu, nelagode ili osjećaja pritiska u gornjem dijelu ždrijela, savjetuje posezanje za sprejevima na bazi lizozima.

Riječ je o prirodnom enzimu koji djeluje na jačanje lokalnog imuniteta te ima antibakterijska, antivirusna i protuupalna svojstva. Osim toga, lizozim pomaže u obnovi sluznice, ublažava bol i doprinosi osjećaju svježine u usnoj šupljini.

“Važno je reagirati odmah”

Dr. Šukalo ističe kako ovakvi sprejevi često već postoje u kućnim ljekarnama, no mnogi ih počnu koristiti tek kada se simptomi već razviju. Upravo to, naglašava, može napraviti ključnu razliku.

„Korištenjem preparata na bazi lizozima u ranoj fazi sprječava se širenje upale jer se bakterije i virusi zaustavljaju prije nego što se razmnože. Time se može skratiti trajanje bolesti i ublažiti njezin tijek“, pojasnio je liječnik, dodavši kako bi takvi pripravci trebali biti standardni dio svake kućne ljekarne, osobito tijekom zime.

Podijelio je i vlastito iskustvo, naglasivši koliko je važno ne ignorirati prve signale koje tijelo šalje. „Ako navečer osjetim da bih se mogao razboljeti, tada posegnem za sprejem na bazi lizozima. Nekoliko potisaka prije spavanja često je dovoljno da se ujutro probudim bez simptoma. Time sam prekinuo upalni proces u samom početku, što je ključno“, rekao je dr. Šukalo.

Dodao je i kako su takvi pripravci sigurni za primjenu, netoksični i s vrlo malo nuspojava, zbog čega su posebno pogodni za korištenje u ranoj fazi infekcije.