SNAV-ov trajekt na sidru ispred luke, bit će u sezoni toga još

Ako ste se možda proteklih dana zapitali što Aurelia, SNAV-ov trajekt radi besposleno na sidru ispred splitske luke, ne brinite, nije nikakav kvar ni havarija nego najnormalnija procedura u kojoj ćete kroz sezonu vidjeti i Jadrolinijine brodove...

Naše čitatelje zabrinulo je na neki način što putnički trajekt tako danima i noćima stoji na sidru, međutim iz splitskog ureda SNAV-a potvrdili su nam da nema nikakvih problema, sve je redovna procedura.

Prisnažio nam je to i Perkušić iz Lučke uprave Split...

- Lučka uprava organizira promet u luci i u dogovoru s brodarima znamo ponekad stavit brodove na sidro. Zna se dogoditi recimo da SNAV dođe u subotu ujutro i ponovno ide tek u nedjelju navečer, a u međuvremenu leži na obali, i tako zauzima dragocjeno mjesto pogotovo u turističkoj sezoni. Zato su ponekad na sidru, ali to je normalna situacija u svim svjetskim lukama. Nije sporno da će sigurno i poneki Jadrolinijin brod recimo biti na sidru, izvan luke Split, pogotovo ljeti, u srcu sezone... - pojašnjava protokol Zvonimir Perkušić, rukovoditelj lučkog operativnog centra.